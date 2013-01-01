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即时要闻
央行出台新规定防范海外热钱涌入   
[2011年06月22日]
支付宝发联合声明：股权谈判“取实质性进展”   
[2011年06月22日]
发展改革委：下半年物价走势总体可控   
[2011年06月22日]
香港拟设立股价敏感资料披露制度   
[2011年06月22日]
震荡市场债基业绩优势凸显  
[2011年06月22日]
收评：沪指涨0.11% 653亿成交量创今年新低  
[2011年06月22日]
银行34项收费7月起叫停 部分免费项目开始收费  《财经》综合报道
[2011年06月22日]
电子商务巨头西进重庆 阿里小贷落户两江新区  
[2011年06月22日]
惠誉下调美国第四大零售商西尔斯公司评级   
[2011年06月22日]
受瘦肉精事件连累 双汇上半年净利预降80-90%  《财经》综合报道
[2011年06月22日]
台企投资８亿元港币在南昌县建ＬＥＤ光电子产业园   
[2011年06月22日]
专访空客中国公司总裁博龙   
[2011年06月22日]
两公司创业板IPO申请过会  
[2011年06月22日]
新兴市场亟待突破新兴市场通胀困局  
[2011年06月22日]
遭遇空头猎杀　中国概念股短期难脱困   
[2011年06月22日]
韩国家庭负债偿还能力达历史次低水准   
[2011年06月22日]
短期利率飙升　相关理财产品机会显现  
[2011年06月22日]
2020年我国海上风电将达3000万千瓦   
[2011年06月22日]
美证交会考虑提高借壳上市门槛   
[2011年06月22日]
人民币对美元汇率中间价22日继续创出新高  
[2011年06月22日]
法国今年公共债务预计将创新高  
[2011年06月22日]
人民币市场汇价(6月22日)  
[2011年06月22日]
摩根大通支付巨款了结证交会欺诈指控   
[2011年06月22日]
惠誉下调美国第四大零售商西尔斯公司评级  
[2011年06月22日]
两公司创业板IPO申请过会   
[2011年06月22日]
公司债今年以来累计发行总额已超500亿元  
[2011年06月22日]
今年以来基金分红385亿元  
[2011年06月22日]
三峡集团获建行610亿元授信   
[2011年06月22日]
芝加哥农产品期价全面上扬  
[2011年06月22日]
纽约金价21日继续上扬  
[2011年06月22日]
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