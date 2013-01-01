设为首页　|　加入收藏 　| 　
《财经网》首页 > 新闻 > 即时要闻
即时要闻
纽约股市大幅上涨  
[2011年06月22日]
纽约油价21日微幅上涨  
[2011年06月22日]
纽约汇市美元对主要货币下跌  
[2011年06月22日]
伦敦基本金属期货价格普涨  
[2011年06月22日]
IMF称西班牙经济仍面临严峻挑战  
[2011年06月22日]
美日同意撤销美军普天间基地搬迁最后期限  
[2011年06月22日]
拉米呼吁警惕日益严重的全球贸易管制现象  
[2011年06月22日]
俄向国际空间站发射今年第三艘货运飞船  
[2011年06月22日]
希腊新内阁赢得议会信任投票  
[2011年06月22日]
联大通过潘基文继任联合国秘书长决议  
[2011年06月22日]
美国参议院批准帕内塔担任国防部长  
[2011年06月22日]
最高法：去年涉毒案件重刑率高达28.6%  
[2011年06月22日]
洪博培正式宣布竞选美国总统  
[2011年06月22日]
哈萨克斯坦西部暴发口蹄疫  
[2011年06月22日]
港股21日升1.16%　收报21851点  
[2011年06月21日]
5月进口航空煤油税后价格8650元/吨环比上涨7%   
[2011年06月21日]
阳光私募响清盘警报　行业进入洗牌期   
[2011年06月21日]
“借力”股指期货　对冲型理财产品成热点   
[2011年06月21日]
21日国内现货金银价近全线延涨   
[2011年06月21日]
人保集团总裁吴焰谈人保整体上市问题   
[2011年06月21日]
石化类弱势回调　大宗商品普遍上行   
[2011年06月21日]
阿根廷建议二十国集团扩大农业产量平抑粮价  
[2011年06月21日]
21日创业板指探历史新低后反弹　涨0.49%   
[2011年06月21日]
21日中小板指升1.24%   
[2011年06月21日]
沪深B股双双反弹　上证B指涨逾2%   
[2011年06月21日]
沪深股市止跌　深证成指涨幅超过1%　   
[2011年06月21日]
5月末原油库存环比降3.5% 汽柴煤库存增2.6%   
[2011年06月21日]
国家能源局：我国将积极建设低碳示范城镇   
[2011年06月21日]
菜价回落肉价走高 食用农产品价格小幅上涨   
[2011年06月21日]
我国过去5年关停小火电机组7700万千瓦  
[2011年06月21日]
  • 首页 
  • 上一页 
  • 下一页 
  • 末页 
  •  
  • Go
    • 编辑推荐热点文章最新点评
    专题报道
    中国多地出现电荒
    金融资本
  • 刘明康：防范影子银行风险传递 引导民间借贷阳光化
  • 银监会主席刘明康在CEO组织峰会上讲话（全文）
  • 央行周四将发行3个月及3年期央票共210亿元
  • 投中集团：多家A股工程机械企业拟赴港上市
  • 海通证券拟月底前递交上市申请 最多集资117亿
    • 公司产业
  • 文化大赏“印象武隆”4月公演
  • 工信部：正在制定移动智能终端管理办法
  • 今冬主要天然气生产商计划供气增长两成
  • 温家宝：中国将坚持创新驱动
  • “限娱令”短期将影响收视率
    • 政治经济
  • 统计局：2月京沪房价 现调控以来首次同比下降
  • 外交部发言人办公室就王立军事件答问
  • 温家宝：中国和伊朗的石油贸易应受保护
  • 2011年中国逾200位企业家落马
  • 温州官方：动车事故纪念币非贵金属 旨在表彰
    • 海外新闻
  • 越南6人因涉嫌将21人拐卖到中国充当性奴被捕
  • 日本隐岐岛海岸大量深海鱼浮出 岛民忧大震将至
  • 中东地区动荡局势至少造成550亿美元的经济损失
  • 福布斯发布2011全球最具价值的体育品牌
  • 诺贝尔经济学奖今日揭晓：美国学者呼声最高
    • 　联系我们　|　加入我们　|　广告业务　|　《财经》奖学金　|　环境公益中心　|　《财经》会议　|　关于我们　|　友情链接　|　sitemap
    有意与本刊合作者，有关合作事宜请与《财经网》联系。未经《财经网》书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
    [京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
    Copyright 《财经网》 All Rights Reserved 版权所有 复制必究