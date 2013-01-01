设为首页
|
加入收藏
|
首页
新闻
评论
副刊
杂志
会议
我的财经
订阅中心
English
金融
|
公司
|
政经
|
海外
社评
|
述评/对话
|
专栏作家
|
部委对话
|
观点评述
随笔
|
手记
|
荐书/书评
|
逝者
|
人文
|
体坛
|
视觉瞬间
|
周末版
《财经》
|
《财经》年刊
|
《金融实务》
|
《LENS.视觉》
|
《奥运特刊》
《财经网》首页
>
新闻
>
即时要闻
即时要闻
截至6月20日新华铁矿石价格上升至180
[2011年06月21日]
厦门市首批限价商品房将于7月1日启动申购
[2011年06月21日]
财政部:高校要严格规范基本科研业务费开支
[2011年06月21日]
一年期央票利率上涨9.61基点
[2011年06月21日]
中国央行２１日在公开市场发行了１０亿元一年期央票，中标利率跳升９．６１基点至３．４０１９％。
未来三年我国将初步解决大中城市“吃早餐难”
[2011年06月21日]
"十二五"末肉菜流通追溯体系有望覆盖大中城市
[2011年06月21日]
中国银联与华夏银行签移动支付合作框架协议
[2011年06月21日]
东京股市日经股指上涨1.13%
[2011年06月21日]
台北股市上涨0.78%
[2011年06月21日]
沪关区前五个月进口食品比去年同期增长52%
[2011年06月21日]
30年期国债22日起招标发行
[2011年06月21日]
粤猪肉市场供应有保障 后期价格上涨空间有限
[2011年06月21日]
陕将全面启动城乡居民一体化社会养老保险制度
[2011年06月21日]
今年内蒙古已发放小额担保贷款4.7亿元扶持创业
[2011年06月21日]
国际货币基金组织说拉美应警惕经济过热
[2011年06月21日]
华中地区规模最大的专业钢铁交易市场启动
[2011年06月21日]
古玩艺术品投资乱象丛生 恶炒、造假难育健康市场
[2011年06月21日]
中小企业融资性担保贷款增近七成
[2011年06月21日]
欧盟给希腊财政整顿下达最后通牒
[2011年06月21日]
山东章鼓21日起招股
[2011年06月21日]
“黑莓时代”面临终结挑战
[2011年06月21日]
“黑莓”手机厂商RIM公司的股价本月17日大幅下跌21%，引起外界关注。分析家认为，股价跳水的原因是公司在推出新产品方面表现不利，在同苹果公司和谷歌公司的竞争中处于劣势，“黑莓时代”面临终结挑战。
两公司IPO过会 常山生化周五闯关创业板
[2011年06月21日]
空客波音宣布大额订单为民航业复苏助力
[2011年06月21日]
中国企业家看好国内经济前景
[2011年06月21日]
加拿大公布新型塑质防伪钞票
[2011年06月21日]
三只新股22日登陆创业板
[2011年06月21日]
比亚迪２１日网上申购
[2011年06月21日]
泰富电气确定CEO私有化方案令股价大涨
[2011年06月21日]
泰富电气(NASDAQ：HRBN)20日发布公告称，同意董事长兼首席执行官杨天夫联手盘实资本(Abax Global Capital)以每股24美元的收购价格对其进行私有化。受此影响，泰富电气股价当天大涨近60%。
午评：两市冲高回落 沪指涨0.22%
[2011年06月21日]
日经股指早盘上涨0.89%
[2011年06月21日]
首页
上一页
下一页
末页
Go
编辑推荐
热点文章
最新点评
朝鲜经济出了什么问题？
谁偷了经济数据
社评：周边外交仍大有可为
日本经济有限阵痛
双汇“瘦肉精”风波
1
全新斯柯达Superb假想图 舍弃双开启行李厢
娌瑰搧鍗囩骇鈥滈浘闇锯
华尔街重塑迷思
广告是艺术，也是科学
竞合：颠覆传统竞争思维
中国无偿援日两万吨最高油品标准汽柴油
你不是领导者的十个理由
适当“停工”，事半功倍
如何联系《哈佛商业评论》中文版（HBRC）
宝洁如何将并购所得化为核心竞争力
警惕企业创新的四大杀手
专题报道
中国多地出现电荒
博鳌亚洲论坛
中东起火 油价动荡
日本发生九级特大地震
北京打响人口调控战
金融资本
刘明康：防范影子银行风险传递 引导民间借贷阳光化
银监会主席刘明康在CEO组织峰会上讲话（全文）
央行周四将发行3个月及3年期央票共210亿元
投中集团：多家A股工程机械企业拟赴港上市
海通证券拟月底前递交上市申请 最多集资117亿
公司产业
文化大赏“印象武隆”4月公演
工信部：正在制定移动智能终端管理办法
今冬主要天然气生产商计划供气增长两成
温家宝：中国将坚持创新驱动
“限娱令”短期将影响收视率
政治经济
统计局：2月京沪房价 现调控以来首次同比下降
外交部发言人办公室就王立军事件答问
温家宝：中国和伊朗的石油贸易应受保护
2011年中国逾200位企业家落马
温州官方：动车事故纪念币非贵金属 旨在表彰
海外新闻
越南6人因涉嫌将21人拐卖到中国充当性奴被捕
日本隐岐岛海岸大量深海鱼浮出 岛民忧大震将至
中东地区动荡局势至少造成550亿美元的经济损失
福布斯发布2011全球最具价值的体育品牌
诺贝尔经济学奖今日揭晓：美国学者呼声最高
联系我们
|
加入我们
|
广告业务
|
《财经》奖学金
|
环境公益中心
|
《财经》会议
|
关于我们
|
友情链接
|
sitemap
有意与本刊合作者，有关合作事宜请与《财经网》联系。未经《财经网》书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
[
京ICP证090027号
] 增值电信业务经营许可证[
B2-20040250
] 广告经营许可证
[京海工商广字第0407号]
京公网安备110105005607号
Copyright 《财经网》 All Rights Reserved 版权所有 复制必究