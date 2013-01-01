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即时要闻
截至6月20日新华铁矿石价格上升至180   
[2011年06月21日]
厦门市首批限价商品房将于7月1日启动申购   
[2011年06月21日]
财政部:高校要严格规范基本科研业务费开支   
[2011年06月21日]
一年期央票利率上涨9.61基点　  
[2011年06月21日]
中国央行２１日在公开市场发行了１０亿元一年期央票，中标利率跳升９．６１基点至３．４０１９％。
未来三年我国将初步解决大中城市“吃早餐难”  
[2011年06月21日]
"十二五"末肉菜流通追溯体系有望覆盖大中城市   
[2011年06月21日]
中国银联与华夏银行签移动支付合作框架协议   
[2011年06月21日]
东京股市日经股指上涨1.13%   
[2011年06月21日]
台北股市上涨0.78%   
[2011年06月21日]
沪关区前五个月进口食品比去年同期增长52%  
[2011年06月21日]
30年期国债22日起招标发行  
[2011年06月21日]
粤猪肉市场供应有保障　后期价格上涨空间有限   
[2011年06月21日]
陕将全面启动城乡居民一体化社会养老保险制度  
[2011年06月21日]
今年内蒙古已发放小额担保贷款4.7亿元扶持创业  
[2011年06月21日]
国际货币基金组织说拉美应警惕经济过热  
[2011年06月21日]
华中地区规模最大的专业钢铁交易市场启动  
[2011年06月21日]
古玩艺术品投资乱象丛生　恶炒、造假难育健康市场   
[2011年06月21日]
中小企业融资性担保贷款增近七成  
[2011年06月21日]
欧盟给希腊财政整顿下达最后通牒  
[2011年06月21日]
山东章鼓21日起招股  
[2011年06月21日]
“黑莓时代”面临终结挑战   
[2011年06月21日]
“黑莓”手机厂商RIM公司的股价本月17日大幅下跌21%，引起外界关注。分析家认为，股价跳水的原因是公司在推出新产品方面表现不利，在同苹果公司和谷歌公司的竞争中处于劣势，“黑莓时代”面临终结挑战。
两公司IPO过会　常山生化周五闯关创业板  
[2011年06月21日]
空客波音宣布大额订单为民航业复苏助力   
[2011年06月21日]
中国企业家看好国内经济前景   
[2011年06月21日]
加拿大公布新型塑质防伪钞票   
[2011年06月21日]
三只新股22日登陆创业板   
[2011年06月21日]
比亚迪２１日网上申购   
[2011年06月21日]
泰富电气确定CEO私有化方案令股价大涨  
[2011年06月21日]
泰富电气(NASDAQ：HRBN)20日发布公告称，同意董事长兼首席执行官杨天夫联手盘实资本(Abax　Global　Capital)以每股24美元的收购价格对其进行私有化。受此影响，泰富电气股价当天大涨近60%。
午评：两市冲高回落 沪指涨0.22%  
[2011年06月21日]
日经股指早盘上涨0.89%  
[2011年06月21日]
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