中国央行２１日在公开市场发行了１０亿元一年期央票，中标利率跳升９．６１基点至３．４０１９％。

“黑莓”手机厂商RIM公司的股价本月17日大幅下跌21%，引起外界关注。分析家认为，股价跳水的原因是公司在推出新产品方面表现不利，在同苹果公司和谷歌公司的竞争中处于劣势，“黑莓时代”面临终结挑战。