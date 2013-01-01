设为首页　|　加入收藏 　| 　
《财经网》首页 > 新闻 > 即时要闻
即时要闻
21日央行发行央票的利率为3.4019%  
[2011年06月21日]
美政府问责局建议国防部加强网络安全建设  
[2011年06月21日]
乌干达拟与肯尼亚签订难民回归协议  
[2011年06月21日]
中国商飞签约法国公司完善C919飞机设备供应链  
[2011年06月21日]
人民币对美元连续三个交易日创新高  
[2011年06月21日]
IMF说拉美应警惕经济过热  
[2011年06月21日]
纽约油价20日微幅反弹  
[2011年06月21日]
纽约股市上涨报收  
[2011年06月21日]
纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2011年06月21日]
纽约金价20日小幅上扬  
[2011年06月21日]
安理会就苏丹问题召开会议  
[2011年06月21日]
阿联酋央行冻结19名利比亚高官资产  
[2011年06月21日]
英国表示将不参与新一轮对希腊的救助计划  
[2011年06月21日]
我国成功发射“中星10号”通信卫星  
[2011年06月21日]
奥巴马期待投资拉动美国经济增长  
[2011年06月21日]
希腊财长强调希腊议会必须通过新财政紧缩措施  
[2011年06月21日]
IMF说欧元区主权债务危机溢出风险不大  
[2011年06月21日]
南京“7·28”事故6名责任人一审判有期徒刑  
[2011年06月21日]
欧盟将继续推动开征全球金融交易税  
[2011年06月21日]
福岛核事故避难民众将获精神损失赔偿  
[2011年06月21日]
俄客机迫降致大量人员伤亡  
[2011年06月21日]
农业银行与重庆签署战略合作协议  
[2011年06月20日]
香港第一季度GDP同比升7.2%  
[2011年06月20日]
统计显示，所有服务行业净产值在第一季度同比升7%，也高于去年第四季度6.4%的升幅
农行四家村镇银行实现净盈利  
[2011年06月20日]
中国放宽日本输华食品农产品检验检疫限制  
[2011年06月20日]
日本参议院通过《复兴基本法案》  
[2011年06月20日]
紫金矿业重大水污染事件追踪  
[2011年06月20日]
港股20日跌0.44%　收报21600点  
[2011年06月20日]
国内现货金银止跌回升  
[2011年06月20日]
创业板指再探历史新低跌1.36%  
[2011年06月20日]
  • 首页 
  • 上一页 
  • 下一页 
  • 末页 
  •  
  • Go
    • 编辑推荐热点文章最新点评
    专题报道
    中国多地出现电荒
    金融资本
  • 刘明康：防范影子银行风险传递 引导民间借贷阳光化
  • 银监会主席刘明康在CEO组织峰会上讲话（全文）
  • 央行周四将发行3个月及3年期央票共210亿元
  • 投中集团：多家A股工程机械企业拟赴港上市
  • 海通证券拟月底前递交上市申请 最多集资117亿
    • 公司产业
  • 文化大赏“印象武隆”4月公演
  • 工信部：正在制定移动智能终端管理办法
  • 今冬主要天然气生产商计划供气增长两成
  • 温家宝：中国将坚持创新驱动
  • “限娱令”短期将影响收视率
    • 政治经济
  • 统计局：2月京沪房价 现调控以来首次同比下降
  • 外交部发言人办公室就王立军事件答问
  • 温家宝：中国和伊朗的石油贸易应受保护
  • 2011年中国逾200位企业家落马
  • 温州官方：动车事故纪念币非贵金属 旨在表彰
    • 海外新闻
  • 越南6人因涉嫌将21人拐卖到中国充当性奴被捕
  • 日本隐岐岛海岸大量深海鱼浮出 岛民忧大震将至
  • 中东地区动荡局势至少造成550亿美元的经济损失
  • 福布斯发布2011全球最具价值的体育品牌
  • 诺贝尔经济学奖今日揭晓：美国学者呼声最高
    • 　联系我们　|　加入我们　|　广告业务　|　《财经》奖学金　|　环境公益中心　|　《财经》会议　|　关于我们　|　友情链接　|　sitemap
    有意与本刊合作者，有关合作事宜请与《财经网》联系。未经《财经网》书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
    [京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
    Copyright 《财经网》 All Rights Reserved 版权所有 复制必究