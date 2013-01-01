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即时要闻
大宗商品普遍下跌  
[2011年06月20日]
上海期金全线上涨  
[2011年06月20日]
本周两市共有34家公司的解禁股上市流通  《财经》综合报道
[2011年06月20日]
深证B指收低逾1% 上证B指微涨0.39%  
[2011年06月20日]
收评：成交量持续萎缩 沪指跌0.82%再创新低   《财经》综合报道
[2011年06月20日]
台北股市下跌1.22%  
[2011年06月20日]
“西藏５１００水资源”等三家公司在港启动ＩＰＯ招股  
[2011年06月20日]
格力电器总裁说履行社会责任是企业发展新要求  
[2011年06月20日]
“埋在地雷下的黄金”——中小企业融资风险下的机遇  
[2011年06月20日]
日经股指基本收平  
[2011年06月20日]
证监会21日将审核三公司创业板ＩＰＯ申请  
[2011年06月20日]
倪正东：风投公司持续发展需控制五类风险  
[2011年06月20日]
审计署公布102个国外贷援款项目公证审计结果  
[2011年06月20日]
利比亚政府谴责北约空袭居民区  
[2011年06月20日]
日经股指早盘上涨0.59%  
[2011年06月20日]
一年期国债收益率创34个月来新高  
[2011年06月20日]
人民币对美元汇率中间价升破6.47  
[2011年06月20日]
投资避险聚焦贵金属基金  
[2011年06月20日]
深证、巨潮系列指数调整样本股  
[2011年06月20日]
国际财经快报  
[2011年06月20日]
欧元区财长同意私人投资者在自愿基础参与救助希腊  
[2011年06月20日]
无锡装修房屋坍塌被埋16人已救出7人  
[2011年06月20日]
杨元庆增持联想集团7.97亿股  
[2011年06月20日]
证监会21日将审核三公司创业板IPO申请  
[2011年06月20日]
北京旅博会成交意向金额31亿元  
[2011年06月20日]
第五届中国生物产业大会签约280多亿元  
[2011年06月20日]
利比亚反对派承认面临资金短缺困难  
[2011年06月20日]
北约首次承认对利比亚轰炸造成平民伤亡  
[2011年06月20日]
也门政府军打死13名“基地”武装分子  
[2011年06月20日]
盖茨说美国正与塔利班进行接触  
[2011年06月20日]
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