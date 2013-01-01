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即时要闻
南非汽车有望大举进入非洲市场  
[2011年06月17日]
人民币对美元汇率再创汇改以来新高  
[2011年06月17日]
华中六省市火电企业亏损近百亿元  
[2011年06月17日]
利比亚反对派称卡扎菲除下台别无选择  
[2011年06月17日]
也门官员称部落武装基本占领南部拉哈吉省  
[2011年06月17日]
希腊危机升级推动纽约黄金连涨三日  
[2011年06月17日]
纽约股市涨跌不一  
[2011年06月17日]
国际油价16日小幅反弹  
[2011年06月17日]
纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2011年06月17日]
伦敦基本金属期货价格16日普跌  
[2011年06月17日]
克莱斯勒因转向装置隐患召回1.1万辆汽车  
[2011年06月17日]
奥巴马与驻阿富汗美军司令谈撤军  
[2011年06月17日]
法国表示“信任”希腊重组政府和一揽子紧缩计划  
[2011年06月17日]
伊朗明年3月前将再发射3颗卫星  
[2011年06月17日]
法国外长敦促卡扎菲下台  
[2011年06月17日]
伊朗称向所有外国专家开放核设施  
[2011年06月17日]
法军称上周击毁60余个利比亚军方目标  
[2011年06月17日]
美国今年一季度经常项目逆差环比增长6.3%  
[2011年06月17日]
美国3月份航空客运总量同比增长2.2%  
[2011年06月17日]
工商总局公布十大严重违法广告  
[2011年06月16日]
福岛第一核电站污水净化系统开始试运转  
[2011年06月16日]
沪深B股双双告跌  
[2011年06月16日]
国内现货金银延续涨势  
[2011年06月16日]
中小板指跌1.98%  
[2011年06月16日]
大宗商品全线下跌  
[2011年06月16日]
上证综指创近9个月收盘新低  
[2011年06月16日]
大陆暂停进口千余种涉台湾塑化剂污染产品  
[2011年06月16日]
印度央行宣布加息25个基点  
[2011年06月16日]
港股跌1.75%收报21953点  
[2011年06月16日]
5月新增外汇占款3764亿元  
[2011年06月16日]
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