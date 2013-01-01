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即时要闻
创业板指下挫2.03%创历史新低  
[2011年06月16日]
厦门销毁3.5吨台湾塑化剂问题产品  
[2011年06月16日]
央行调查称居民对当前物价满意度仍偏低  
[2011年06月16日]
央行调查称企业投资意愿小幅回落  
[2011年06月16日]
台北股市下跌2%   
[2011年06月16日]
日经股指下跌1.70%  
[2011年06月16日]
中国过去一年在拉美投资增近三倍  
[2011年06月16日]
江西两日因洪涝灾害紧急转移12万人  
[2011年06月16日]
俄计划一年后发射新一代地球遥感卫星  
[2011年06月16日]
北约轰炸利比亚造成12名平民死亡  
[2011年06月16日]
阿根廷驳斥英相马岛地位“句号”论  
[2011年06月16日]
欧盟指责俄罗斯拒不解除蔬菜进口禁令  
[2011年06月16日]
日经股指早盘下跌0.84%  
[2011年06月16日]
今夏武汉电网缺口预计扩大至80万千瓦  
[2011年06月16日]
亚洲开发银行与印度签订4.32亿美元贷款协议  
[2011年06月16日]
人民币对美元汇率中间价小幅回落  
[2011年06月16日]
希腊债务危机忧虑再起纽约股指大跌  
[2011年06月16日]
国际油价15日大幅下跌  
[2011年06月16日]
纽约金价继续上行  
[2011年06月16日]
纽约汇市美元对主要货币上扬  
[2011年06月16日]
希腊总理表示将重新组阁  
[2011年06月16日]
白宫称美国同巴基斯坦关系既复杂又重要  
[2011年06月16日]
中国认为利比亚问题不能靠武力解决  
[2011年06月16日]
伊朗成功发射一颗国产监视卫星  
[2011年06月16日]
中国法官高之国高票连任国际海洋法法庭法官  
[2011年06月16日]
经合组织地区4月整体失业率降至8.1%  
[2011年06月16日]
4月份外国持有美国国债额增加  
[2011年06月16日]
欧洲央行新行长人选获得欧洲议会支持  
[2011年06月16日]
韩国成立西北岛屿防御司令部  
[2011年06月16日]
欧元区4月份工业生产环比微升0.2%  
[2011年06月16日]
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