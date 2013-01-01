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即时要闻
美国会议员状告对利比亚军事行动违法  
[2011年06月16日]
港股跌0.68%收报22343点  
[2011年06月15日]
前5月北京接待入境游客192.6万人次  
[2011年06月15日]
外国运动员将参加深圳大运会火炬传递  
[2011年06月15日]
央行将发行建党90周年普通纪念币  
[2011年06月15日]
插电式混合动力汽车将可免征车船税  
[2011年06月15日]
阿富汗发生3起爆炸造成至少17人死伤  
[2011年06月15日]
香港九龙马头围火灾死者增至4人  
[2011年06月15日]
大宗商品普遍上涨  
[2011年06月15日]
国内现货金银近全线止跌回升  
[2011年06月15日]
上海期金展开盘整涨跌不一  
[2011年06月15日]
沪深股指反弹遇阻  
[2011年06月15日]
沪深B股延续反弹微涨  
[2011年06月15日]
中小板指下跌1.08%  
[2011年06月15日]
创业板指跌1.3%  
[2011年06月15日]
新加坡失业率降至三年来新低  
[2011年06月15日]
澳门外汇储备达269亿美元  
[2011年06月15日]
台北股市微涨0.02%  
[2011年06月15日]
日经股指上涨0.28%  
[2011年06月15日]
谷歌搜索引擎新增语音和图片搜索等功能  
[2011年06月15日]
韩国5月进口价格指数环比回落  
[2011年06月15日]
香港九龙发生火灾造成3死17伤  
[2011年06月15日]
秘鲁希望加入南方共同市场  
[2011年06月15日]
国务院任免国家工作人员  
[2011年06月15日]
日经股指早盘小幅上涨0.14%  
[2011年06月15日]
巴西粮食产量未来10年将增长23%  
[2011年06月15日]
今年前5个月闽台贸易总额增长10%  
[2011年06月15日]
IMF预测俄罗斯今年通货膨胀率为8%  
[2011年06月15日]
人民币对美元汇率逼近汇改以来高点  
[2011年06月15日]
俄总统助理敦促加快大型国企私有化进程  
[2011年06月15日]
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