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即时要闻
美众议长就利比亚动武授权问题向奥巴马施压  
[2011年06月15日]
英国5月通胀率仍居高位  
[2011年06月15日]
智利央行将基准利率上调至5.25%  
[2011年06月15日]
利比亚冲突双方在利突边境地区继续交火  
[2011年06月15日]
意大利公共债务再创新高  
[2011年06月15日]
纽约金价14日开始上行  
[2011年06月15日]
纽约股市三大股指全线上涨  
[2011年06月15日]
国际油价14日上涨  
[2011年06月15日]
纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2011年06月15日]
伦敦基本金属期货价格14日普涨  
[2011年06月15日]
伯南克敦促国会提高美国债务上限  
[2011年06月15日]
德国反对巴勒斯坦单方面寻求加入联合国  
[2011年06月15日]
南非福利院发生火灾造成12人死亡  
[2011年06月15日]
俄官员说不会重新审视俄罗斯与伊朗关系  
[2011年06月15日]
哈马斯与法塔赫就巴总理人选达成一致  
[2011年06月15日]
印度央行报告说该国金融体系保持稳定  
[2011年06月15日]
美国5月份批发物价上涨0.2%  
[2011年06月15日]
上海将独生子女父母奖励费上调至每月30元  
[2011年06月15日]
广西宾阳加油站内爆炸造成8死6伤  
[2011年06月15日]
美国5月份商品零售额环比下跌0.2%  
[2011年06月15日]
欧盟财长将商讨再救希腊  
[2011年06月14日]
日本发布白皮书提出应对首都地区地震措施  
[2011年06月14日]
外交部：支持巴基斯坦维稳努力  
[2011年06月14日]
大陆居民赴台“个人游”将循序渐进推进  
[2011年06月14日]
国内现货金银价全线下挫  
[2011年06月14日]
上证B指涨幅逾3%  
[2011年06月14日]
5月份全社会用电量增10.8%  
[2011年06月14日]
沪深股市放量反弹  
[2011年06月14日]
上海期金价格全线下跌  
[2011年06月14日]
阿联酋大力进口汽油以满足内需  
[2011年06月14日]
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