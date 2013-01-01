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即时要闻
美国第一季度制造业利润显著增长  
[2011年06月14日]
19个援疆省市投入卫生援疆资金42亿多元  
[2011年06月13日]
川藏公路西藏林芝县境内发生山体岩石垮塌  
[2011年06月13日]
港股升0.39%收报22508点  
[2011年06月13日]
国内现货金银全线下跌  
[2011年06月13日]
大宗商品近全线延续下挫  
[2011年06月13日]
上海期金近全线下挫  
[2011年06月13日]
中小板指跌0.29%  
[2011年06月13日]
沪深股市“地量”盘整  
[2011年06月13日]
创业板指率先反弹涨0.65%  
[2011年06月13日]
沪深B股延续弱势跌幅达2%  
[2011年06月13日]
利比亚交战双方对抗更趋激烈  
[2011年06月13日]
长江中下游地区将迎新一轮强降雨  
[2011年06月13日]
北京保障房9月底全面开工  
[2011年06月13日]
建行拟发行不超过800亿元次级债  
[2011年06月13日]
伊拉克南部自杀式袭击致31人死伤  
[2011年06月13日]
日经股指下跌0.70%  
[2011年06月13日]
5月新增人民币贷款5516亿元  
[2011年06月13日]
新西兰克赖斯特彻奇连发强烈余震  
[2011年06月13日]
日经股指早盘下跌0.77%  
[2011年06月13日]
国际财经快报  
[2011年06月13日]
西藏人才资源总量达27万多人  
[2011年06月13日]
人民币对美元汇率中间价延续下行走势  
[2011年06月13日]
意大利就核能发展等举行全民公投  
[2011年06月13日]
中煤集团两大煤化工项目在新疆开工  
[2011年06月13日]
两岸商会签署交流合作框架协议  
[2011年06月13日]
埃及拘禁一名在埃从事间谍活动的以色列特工  
[2011年06月13日]
叙利亚军队完全控制吉斯尔舒古尔市  
[2011年06月13日]
利比亚多条战线爆发激烈冲突双方伤亡惨重  
[2011年06月13日]
阿尔及利亚否认卡扎菲正在阿尔及利亚流亡  
[2011年06月13日]
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