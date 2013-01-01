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即时要闻
巴格达路边炸弹爆炸致17人死伤  
[2011年06月13日]
伊朗呼吁以色列加入《不扩散核武器条约》  
[2011年06月13日]
伊朗生产出逾50公斤纯度为20%的浓缩铀  
[2011年06月13日]
土耳其正发党在议会选举中获胜已成定局  
[2011年06月13日]
伊朗试射两枚国产新型防空导弹  
[2011年06月13日]
重庆警方成功处理一持刀劫持人质案  
[2011年06月13日]
非洲最大自由贸易区谈判启动  
[2011年06月13日]
美国政府表示支持韩朝对话  
[2011年06月10日]
湖北8县市27人因暴雨洪涝灾害死亡失踪  
[2011年06月10日]
人力资源和社会保障部就两办法征求意见  
[2011年06月10日]
国内现货金银全线上涨  
[2011年06月10日]
港股跌0.84%收报22420点  
[2011年06月10日]
香港下季卖地8幅供应6000个住宅单位  
[2011年06月10日]
我国人口献血率仅有0.87%  
[2011年06月10日]
上海期金大多止跌回升  
[2011年06月10日]
大宗商品近全线收跌  
[2011年06月10日]
创业板指跌0.48%  
[2011年06月10日]
中小板指微跌0.01%  
[2011年06月10日]
沪深股市触底回升  
[2011年06月10日]
第三批国家级非物质文化遗产名录公布   
[2011年06月10日]
热带风暴“莎莉嘉”将于11日登陆粤闽沿海  
[2011年06月10日]
日经股指上涨0.50%  
[2011年06月10日]
西藏藏羚羊数量增至15万只  
[2011年06月10日]
台北股市下跌163点  
[2011年06月10日]
湖南岳阳市发生山洪泥石流致15人死亡  
[2011年06月10日]
陕西查处高考违纪作弊考生38人  
[2011年06月10日]
非洲开发银行年会在葡萄牙首都召开  
[2011年06月10日]
汽车产销拖累宝钢再降钢价  
[2011年06月10日]
利比亚部落组织反对利比亚问题联络小组会议  
[2011年06月10日]
韩国央行上调基准利率  
[2011年06月10日]
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