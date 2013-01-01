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即时要闻
日经股指上涨0.19%  
[2011年06月09日]
台北股市下跌7点  
[2011年06月09日]
阿富汗东部袭击事件致9死5伤  
[2011年06月09日]
巴基斯坦安全部队打死12名武装分子  
[2011年06月09日]
非洲国家呼吁北约尽快停止对利军事行动  
[2011年06月09日]
日经股指早盘下跌0.29%  
[2011年06月09日]
日本上调第一季度经济增长率  
[2011年06月09日]
人民币对美元汇率中间价小幅回落  
[2011年06月09日]
西班牙免费果蔬抵抗“黄瓜危机”  
[2011年06月09日]
欧洲议会同意保加利亚和罗马尼亚加入申根区  
[2011年06月09日]
美政府拟出售小企业管理局部分贷款担保证券  
[2011年06月09日]
法国重申反对希腊主权债务重组  
[2011年06月09日]
克莱斯勒5月份全球销量同比上涨11%  
[2011年06月09日]
国际油价8日上涨  
[2011年06月09日]
纽约主要股指连续六日下跌  
[2011年06月09日]
纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2011年06月09日]
纽约黄金期价继续下滑  
[2011年06月09日]
伦敦基本金属期货价格普跌  
[2011年06月09日]
斯总理呼吁警惕“猛虎”复活  
[2011年06月09日]
希腊失业率增至16.2%  
[2011年06月09日]
美联储报告称多个地区出现复苏减速迹象  
[2011年06月09日]
欧佩克决定维持原油产量不变  
[2011年06月09日]
谷歌黯然退出哈萨克斯坦  
[2011年06月09日]
潘基文呼吁各国采取大胆行动抗击艾滋病  
[2011年06月09日]
德国再次从黄瓜上查出肠出血性大肠杆菌  
[2011年06月09日]
IMF预计日本经济明年增速回升至2.9%  
[2011年06月09日]
土耳其等6国签署输气管道项目支持协议  
[2011年06月09日]
突尼斯推迟民族制宪议会选举日期  
[2011年06月09日]
6月份以来全国鸡蛋价格涨势趋缓  
[2011年06月08日]
我国出台首个全国性国土空间开发规划  
[2011年06月08日]
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