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国内首只贵金属基金产品面世
《财经网》记者 王娟
[2011年06月03日]
汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)日前获中国证监会核准募集
台北股市上涨55点
[2011年06月03日]
台湾“染毒”产品逾800项
[2011年06月03日]
日经股指下跌0.66%
[2011年06月03日]
太原“女博士局长”贪污受贿被判15年
[2011年06月03日]
中国藏学家代表团在爱尔兰举行报告会
[2011年06月03日]
美研究人员制成迄今最复杂生化电路
[2011年06月03日]
大公下调希腊国家信用等级至CCC
[2011年06月03日]
日经股指早盘下跌0.32%
[2011年06月03日]
巴西和阿根廷就贸易纠纷达成妥协
[2011年06月03日]
俄罗斯蔬菜进口禁令引发欧盟抗议
[2011年06月03日]
美国团购网递交首次公开募股申请
[2011年06月03日]
人民币对美元汇率重现升势
[2011年06月03日]
伦敦基本金属期货价格普跌
[2011年06月03日]
纽约金价2日收低
[2011年06月03日]
纽约汇市美元对多数主要货币下跌
[2011年06月03日]
纽约股市三大股指涨跌不一
[2011年06月03日]
国际油价2日小幅上涨
[2011年06月03日]
乌干达总统呼吁在索马里设立禁飞区
[2011年06月03日]
美国会要求奥巴马澄清利比亚军事行动
[2011年06月03日]
大陆航空与全美航空因广告价格欺诈被罚款
[2011年06月03日]
驻阿富汗美军规划撤军进程
[2011年06月03日]
以军逮捕巴勒斯坦立法委员等8人
[2011年06月03日]
美国亚利桑那州连环枪击案造成5死1伤
[2011年06月03日]
索马里首都激烈冲突造成17人丧生
[2011年06月03日]
世行：肯尼亚有望2019年成中等收入国家
[2011年06月03日]
俄罗斯全面禁止从欧盟国家进口蔬菜
[2011年06月03日]
也门政府军与部落武装激烈交火
[2011年06月03日]
国务院批准荆州市城市总体规划
[2011年06月02日]
到2020年，荆州市中心城区城市人口控制在100万人以内，城市建设用地控制在102.5平方公里以内
永州市委原副书记受贿案公开审理
[2011年06月02日]
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