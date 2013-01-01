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即时要闻
国内现货金银继续震荡  
[2011年06月02日]
朝鲜出台新法允许外国人到金刚山投资旅游  
[2011年06月02日]
微软首次展示“视窗8”操作系统  
[2011年06月02日]
日本众议院否决菅直人内阁不信任案  
[2011年06月02日]
港股跌1.58%收报23254点  
[2011年06月02日]
大宗商品继续分化  
[2011年06月02日]
2011年电子信息百强名单揭晓  
[2011年06月02日]
中国OLED产业联盟正式成立  
[2011年06月02日]
上海期金上扬收高  
[2011年06月02日]
A股再创阶段新低  
[2011年06月02日]
创业板指下挫2.05%  
[2011年06月02日]
中小板指跌1.39%  
[2011年06月02日]
力拓抛10亿美元中国采购单  
[2011年06月02日]
沙钢集团牵手“天天物流”  
[2011年06月02日]
大公下调日本国家信用等级  
[2011年06月02日]
北京2010年大气中二氧化硫浓度创12年新低  
[2011年06月02日]
日经股指下跌1.69%  
[2011年06月02日]
台北股市下跌70点  
[2011年06月02日]
洪都拉斯重返美洲国家组织  
[2011年06月02日]
“基地”组织占领也门东南部一城市  
[2011年06月02日]
欧盟委员要求彻查“毒蔬果”来源  
[2011年06月02日]
法国第一季度失业率微降至9.2%  
[2011年06月02日]
央行再发三年期央票  
[2011年06月02日]
俄将向海外推广全球卫星导航系统  
[2011年06月02日]
韩国5月底外汇储备环比减少  
[2011年06月02日]
日经股指早盘大幅下跌1.55%  
[2011年06月02日]
外汇短缺迫使白俄罗斯寻求IMF贷款  
[2011年06月02日]
欧盟批准爱尔兰和西班牙银行援助计划再延半年  
[2011年06月02日]
法国5月份新车销量同比增长6.2%  
[2011年06月02日]
英国中小企业寻找中国商机  
[2011年06月02日]
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