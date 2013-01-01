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即时要闻
法国启动4G移动频谱竞标程序  
[2011年06月02日]
人民币对美元汇率小幅回落  
[2011年06月02日]
伦敦基本金属期货价格1日普跌  
[2011年06月02日]
美经济数据不佳刺激金价上涨  
[2011年06月02日]
经济数据不佳导致纽约股市暴跌  
[2011年06月02日]
国际油价1日大幅下跌2.35%  
[2011年06月02日]
纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2011年06月02日]
希腊宣布对75家国营公司进行改革  
[2011年06月02日]
联合国报告说全球有500万青少年感染艾滋病  
[2011年06月02日]
美国务卿称将尽力减少阿富汗平民伤亡  
[2011年06月02日]
丰田宣布在美召回5.2万辆普锐斯  
[2011年06月02日]
荷兰确诊5例急性肠道病患者  
[2011年06月02日]
经合组织成员第一季度经济增长0.5%  
[2011年06月02日]
北约决定延长对利比亚军事行动90天  
[2011年06月02日]
日本数名官员因不满首相应对震灾措施而辞职  
[2011年06月02日]
智利附近海域发生里氏6.1级地震  
[2011年06月02日]
潘基文欢迎巴林解除紧急状态  
[2011年06月02日]
《公路安全保护条例》7月1日将正式实施  
[2011年06月01日]
鄂湘黔处分79名违法用地责任人  
[2011年06月01日]
港股跌0.24%收报23626点  
[2011年06月01日]
国内现货金银大多回调  
[2011年06月01日]
中哈合作中心将于7月封关运营  
[2011年06月01日]
澳大利亚“中国文化年”即将拉开帷幕  
[2011年06月01日]
美“奋进”号航天飞机完成“太空绝唱”  
[2011年06月01日]
台湾正式开征奢侈税  
[2011年06月01日]
上海期金重回320元下方  
[2011年06月01日]
大宗商品大多回调收跌  
[2011年06月01日]
沪深股市小幅收红  
[2011年06月01日]
创业板指6月1日涨0.57%  
[2011年06月01日]
中小板指6月1日升1.03%  
[2011年06月01日]
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