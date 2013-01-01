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即时要闻
三公司IPO过会  
[2011年05月31日]
中国建设银行莫斯科代表处正式开业  
[2011年05月31日]
汇丰在香港首推人民币公司卡  
[2011年05月31日]
西班牙指责德国处理肠道疾病问题过于草率  
[2011年05月31日]
意大利支持罗马尼亚加入申根区  
[2011年05月31日]
印度巴基斯坦恢复国防秘书级会谈  
[2011年05月31日]
苏丹北南双方同意和平解决阿卜耶伊危机  
[2011年05月31日]
拉脱维亚7月23日公决解散议会动议  
[2011年05月31日]
奥巴马提名登普西为下任美军参联会主席  
[2011年05月31日]
国务院安委办通报近期6起较大煤矿瓦斯事故  
[2011年05月31日]
贵阳煤矿透水事故救援工作仍在紧张进行  
[2011年05月31日]
塑化剂风波酿台湾食品安全危机  
[2011年05月31日]
阿富汗西部爆炸袭击事件致38人死伤  
[2011年05月31日]
尼日利亚兵营爆炸死亡上升至14人  
[2011年05月31日]
上海：34家餐饮企业被查处  
[2011年05月30日]
阿富汗发生两起爆炸袭击  
[2011年05月30日]
欧佩克周油价上周略有反弹  
[2011年05月30日]
大连殴打交警致死案三嫌犯被检察机关批准逮捕  
[2011年05月30日]
甘肃舟曲灾后恢复重建卫生和计生项目全面启动  
[2011年05月30日]
港股升0.29%收报23184点  
[2011年05月30日]
商品期货市场近全线收红  
[2011年05月30日]
国内现货金银全线上扬  
[2011年05月30日]
31日国储抛糖25万吨  
[2011年05月30日]
创业板指见新低后反弹  
[2011年05月30日]
中小板指30日跌0.8%  
[2011年05月30日]
上证综指“八连跌”  
[2011年05月30日]
前四月银行间市场发行债券同比下降逾两成  
[2011年05月30日]
香港人民币存款4月底达5100亿元  
[2011年05月30日]
澳门一季度新批住房贷款环比降18.8%  
[2011年05月30日]
澳门第一季度GDP同比增21.5%  
[2011年05月30日]
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