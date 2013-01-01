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即时要闻
韩国今年经济增长率或低于政府预期  
[2011年05月30日]
三家公司同日在港交所启动IPO  
[2011年05月30日]
台北股市上涨13点  
[2011年05月30日]
金交所调整端午节期间保证金和涨跌停板比例  
[2011年05月30日]
日经股指下跌0.18%  
[2011年05月30日]
急性肠道病疫情在瑞典和法国蔓延  
[2011年05月30日]
新加坡政府将增加租赁房供应  
[2011年05月30日]
东京股市早盘平盘报收  
[2011年05月30日]
人民币对美元汇率继续改写新高纪录  
[2011年05月30日]
金科借壳ST东源获证监会批文  
[2011年05月30日]
2010年末我国对外金融资产41260亿美元  
[2011年05月30日]
潘基文欢迎尼泊尔制宪会议延长任期  
[2011年05月30日]
尼日利亚兵营爆炸12人死亡  
[2011年05月30日]
国务院任免国家工作人员  
[2011年05月30日]
国际财经快报  
[2011年05月30日]
上海首个大型居住社区保障房交付使用  
[2011年05月30日]
4月中旬以来牛肉价格小幅上涨  
[2011年05月30日]
香港卫生官员表示将加强检测台湾食品  
[2011年05月30日]
台湾塑化剂风波蔓延  
[2011年05月30日]
国家旱灾四级救灾应急响应紧急启动  
[2011年05月30日]
美国总统表示全力帮助龙卷风灾区重建  
[2011年05月30日]
报告认为阿富汗安全局势改善缓慢  
[2011年05月30日]
丹麦急性肠道疾病确诊病例增至11例  
[2011年05月30日]
尼日利亚总统宣誓就职  
[2011年05月30日]
伊拉克国防部长候选人遇袭受伤  
[2011年05月30日]
印度将斥巨资研制百万万亿次超级计算机  
[2011年05月30日]
也门南部示威者与警方冲突致2死60伤  
[2011年05月30日]
全国9251万亩耕地受旱  
[2011年05月27日]
今年1至2家中资机构落户迪拜国际金融中心  
[2011年05月27日]
港股升0.95%收报23118点  
[2011年05月27日]
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