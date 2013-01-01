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即时要闻
大宗商品普遍上行  
[2011年05月25日]
上海期金延续上涨  
[2011年05月25日]
中小板指下跌1.66%  
[2011年05月25日]
创业板指重挫3.28%  
[2011年05月25日]
韩国家庭负债总额首次突破800万亿韩元  
[2011年05月25日]
银监会：金融租赁公司资产规模3640亿元　  
[2011年05月25日]
日经股指收于2个月以来最低  
[2011年05月25日]
审计署将开展养老保险基金审计调查  
[2011年05月25日]
台北股市下跌29点  
[2011年05月25日]
新加坡将测试新一代交通拥堵费收费系统  
[2011年05月25日]
美国龙卷风造成死亡人数增至124人  
[2011年05月25日]
穆迪可能下调英国部分银行评级  
[2011年05月25日]
墨西哥发生里氏5.0级地震  
[2011年05月25日]
利比亚政府说北约空袭致19人死亡  
[2011年05月25日]
日经股指早盘下跌0.36%  
[2011年05月25日]
韩国首次成为欧洲市场第15大投资国  
[2011年05月25日]
博茨瓦纳一季度钻石出口额飙升  
[2011年05月25日]
人民币对美元汇率逼近汇改以来高点  
[2011年05月25日]
也门政府军与部落武装冲突65人死亡  
[2011年05月25日]
俄第一季度吸引外资额同比增加2.4倍  
[2011年05月25日]
日本4月份出现4637亿日元贸易逆差  
[2011年05月25日]
纽约股市三大股指小幅下跌  
[2011年05月25日]
纽约金价连续第三个交易日上涨  
[2011年05月25日]
纽约汇市美元对主要货币下跌  
[2011年05月25日]
国际油价24日大幅反弹  
[2011年05月25日]
美国防部长说希望延长美军驻军伊拉克  
[2011年05月25日]
伊朗称西方国家拒绝为伊朗客机加油违反国际法  
[2011年05月25日]
伊朗炼油厂爆炸推迟高级汽油生产日程  
[2011年05月25日]
伊朗称3名被扣美国人绝非“徒步旅行者”  
[2011年05月25日]
世卫三年后讨论是否全球销毁天花病毒样本  
[2011年05月25日]
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