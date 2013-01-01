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即时要闻
巴格达连环爆炸事件死亡人数升至18人  
[2011年05月23日]
香港演艺精英为日本灾后心理辅导援助筹款  
[2011年05月23日]
广东遭遇特大暴雨  
[2011年05月23日]
近期叶类菜和水产品价格上涨明显  
[2011年05月23日]
日本积极评价温家宝访问日本灾区及中日韩领导人会议  
[2011年05月23日]
冰岛因火山喷发关闭国际机场  
[2011年05月23日]
巴基斯坦海军航空兵基地遭袭  
[2011年05月23日]
贾志邦：2020年增加森林碳汇4.16亿吨  
[2011年05月20日]
大宗商品振荡盘整  
[2011年05月20日]
上海期金近全线延续上涨  
[2011年05月20日]
国内现货金银陷入盘整涨跌不一  
[2011年05月20日]
港股升0.16%收报23199点  
[2011年05月20日]
创业板指下挫1.07%  
[2011年05月20日]
A股继续缩量盘整  
[2011年05月20日]
北约部队轰炸利比亚军舰  
[2011年05月20日]
中小板指跌0.23%  
[2011年05月20日]
东电2010财年亏损创纪录  
[2011年05月20日]
东京电力公司社长将引咎辞职  
[2011年05月20日]
广东前4个月查办贪污贿赂大案589件  
[2011年05月20日]
一季度中央企业对外捐赠逾1.8亿元  
[2011年05月20日]
一季度我国黄金产量逾73吨  
[2011年05月20日]
日本央行零利率政策不变  
[2011年05月20日]
日经股指下跌0.14%  
[2011年05月20日]
卫生部要求成立突发中毒事件卫生应急专业队伍  
[2011年05月20日]
土耳其地震已造成2人死亡79人受伤  
[2011年05月20日]
美国驻巴基斯坦领馆车辆遭袭导致1死11伤  
[2011年05月20日]
二十国集团议长大会表示应加强合作应对挑战  
[2011年05月20日]
台北股市下跌0.62%  
[2011年05月20日]
泰国军警击毙4名分离主义武装人员  
[2011年05月20日]
药家鑫故意杀人案二审维持原判  
[2011年05月20日]
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