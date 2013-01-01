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即时要闻
国内现货金银全线上扬  
[2011年05月19日]
上海期金止跌回升全线飘红  
[2011年05月19日]
大宗商品盘整运行  
[2011年05月19日]
公开市场周净投放670亿元  
[2011年05月19日]
中小板指略挫0.17%  
[2011年05月19日]
创业板指跌0.66%  
[2011年05月19日]
沪深股市缩量回调  
[2011年05月19日]
我国设立首批7处国家级海洋公园  
[2011年05月19日]
日经股指下跌0.43%  
[2011年05月19日]
台北股市下跌0.58%  
[2011年05月19日]
新加坡调高今年经济增长预期  
[2011年05月19日]
阿根廷一架客机坠毁22人死亡  
[2011年05月19日]
拉美经济环境指数下降  
[2011年05月19日]
亚太经合组织高官会在美国开幕  
[2011年05月19日]
二十国集团议长会议在首尔开幕  
[2011年05月19日]
多位经济学家认为美联储不会在年内加息  
[2011年05月19日]
俄副总理称不会延长俄英石油公司合作协议  
[2011年05月19日]
人民币对美元汇率中间价继续回升  
[2011年05月19日]
日经股指早盘下跌0.11%  
[2011年05月19日]
阿根廷呼吁新兴市场国家代表接掌IMF总裁一职  
[2011年05月19日]
美国提议新监管规定以提高信用评级透明度  
[2011年05月19日]
德国推出裁军等军事改革计划  
[2011年05月19日]
日本今年第一季度经济下滑3.7%  
[2011年05月19日]
美联储表示通胀走高是“暂时”现象  
[2011年05月19日]
通胀担忧刺激国际金价强势反弹  
[2011年05月19日]
大宗商品价格反弹助推纽约股指上涨  
[2011年05月19日]
纽约汇市美元对主要货币走高  
[2011年05月19日]
纽约油价重返每桶100美元  
[2011年05月19日]
伊朗宣布布什尔核电站已投入运行  
[2011年05月19日]
联合国再次呼吁募集资金援助利比亚  
[2011年05月19日]
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