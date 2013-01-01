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即时要闻
第十三届海峡两岸经贸交易会开幕  
[2011年05月19日]
福岛第一核电站放射性污水已超10万吨  
[2011年05月19日]
阿富汗东部连环自杀袭击致33人死伤  
[2011年05月19日]
经合组织官员警告世界经济仍有下行风险  
[2011年05月19日]
韩国正式邀请金正日参加首尔核安全峰会  
[2011年05月19日]
巴罗佐强调希腊等国必须执行原定经济改革计划  
[2011年05月19日]
突尼斯谴责利比亚侵犯其领土完整  
[2011年05月19日]
突尼斯在首都突尼斯大区解除宵禁  
[2011年05月19日]
宜昌遭遇严重旱情  
[2011年05月18日]
第二届“中欧政党高层论坛”成功闭幕  
[2011年05月18日]
阿富汗北部示威冲突至少40人死伤  
[2011年05月18日]
巴基斯坦安全部队打死20多名武装人员  
[2011年05月18日]
辽宁：律师可持证免检进入法院审判区  
[2011年05月18日]
北斗导航系统建设进入关键时期  
[2011年05月18日]
港股涨0.48%收报23011点  
[2011年05月18日]
国内现货金银延续盘整  
[2011年05月18日]
泰国南部手榴弹袭击造成8人受伤  
[2011年05月18日]
日经股指上涨0.99%  
[2011年05月18日]
河南启动公务员绩效量化考核试点  
[2011年05月18日]
上海期金全线下挫  
[2011年05月18日]
大宗商品普遍上行  
[2011年05月18日]
沪深股市延续升势  
[2011年05月18日]
中小板指缩量涨0.53%  
[2011年05月18日]
创业板指跌0.49%  
[2011年05月18日]
台北股市上涨0.68%  
[2011年05月18日]
一季度末信用卡透支余额同比增长逾九成  
[2011年05月18日]
中国远洋委任范徐丽泰为独立非执行董事  
[2011年05月18日]
盖特纳警告赤字威胁美国未来经济增长  
[2011年05月18日]
德银继续成为亚洲货币市场最大流动性提供商  
[2011年05月18日]
香港前4个月发行人民币债券185亿元  
[2011年05月18日]
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