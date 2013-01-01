设为首页　|　加入收藏 　| 　
《财经网》首页 > 新闻 > 即时要闻
即时要闻
美财长说卡恩不适合继续担任IMF总裁  
[2011年05月18日]
日经股指早盘上涨0.88%  
[2011年05月18日]
人民币对美元汇率中间价小幅回升  
[2011年05月18日]
白俄罗斯表示将从俄罗斯得到60亿美元贷款  
[2011年05月18日]
通用计划在美建首个电动机制造厂  
[2011年05月18日]
全国对口援藏资金累计达133亿余元  
[2011年05月18日]
甘肃省对全省煤炭资源进行整合  
[2011年05月18日]
德国原子能安全委员会说本国核电站总体安全  
[2011年05月18日]
北约对利比亚政府军展开心理战  
[2011年05月18日]
索罗斯抛售助推金价跌至近5周新低  
[2011年05月18日]
纽约股市三大股指涨跌不一  
[2011年05月18日]
国际油价17日继续回落  
[2011年05月18日]
纽约汇市美元对主要货币下跌  
[2011年05月18日]
伦敦金属期货价格17日普跌  
[2011年05月18日]
伊朗称愿在“共同点”基础上重启核问题谈判  
[2011年05月18日]
英国4月通胀率创阶段新高  
[2011年05月18日]
东电发表核事故抢险新工程表  
[2011年05月18日]
欧盟财长就加强管理卖空交易达成一致  
[2011年05月18日]
商务部：上周食用农产品价格小幅上涨  
[2011年05月18日]
俄方说不打算在利比亚问题上充当调停者  
[2011年05月18日]
世行称新兴市场重新定义全球经济结构  
[2011年05月18日]
河北保定：法院审判庭设记者席推阳光司法  
[2011年05月18日]
赣北地区旱情严重  
[2011年05月18日]
安理会欢迎新一届海地政府成立  
[2011年05月18日]
中国移动在全国统一下调全球通套餐资费  
[2011年05月17日]
国内现货金银弱势盘整  
[2011年05月17日]
澳门首季度住房均价环比升14.6%  
[2011年05月17日]
港股跌0.26%收报22901点  
[2011年05月17日]
上海期金近全线止跌回升  
[2011年05月17日]
农产品普遍下挫大宗商品延续盘整  
[2011年05月17日]
  • 首页 
  • 上一页 
  • 下一页 
  • 末页 
  •  
  • Go
    • 编辑推荐热点文章最新点评
    专题报道
    中国多地出现电荒
    金融资本
  • 刘明康：防范影子银行风险传递 引导民间借贷阳光化
  • 银监会主席刘明康在CEO组织峰会上讲话（全文）
  • 央行周四将发行3个月及3年期央票共210亿元
  • 投中集团：多家A股工程机械企业拟赴港上市
  • 海通证券拟月底前递交上市申请 最多集资117亿
    • 公司产业
  • 文化大赏“印象武隆”4月公演
  • 工信部：正在制定移动智能终端管理办法
  • 今冬主要天然气生产商计划供气增长两成
  • 温家宝：中国将坚持创新驱动
  • “限娱令”短期将影响收视率
    • 政治经济
  • 统计局：2月京沪房价 现调控以来首次同比下降
  • 外交部发言人办公室就王立军事件答问
  • 温家宝：中国和伊朗的石油贸易应受保护
  • 2011年中国逾200位企业家落马
  • 温州官方：动车事故纪念币非贵金属 旨在表彰
    • 海外新闻
  • 越南6人因涉嫌将21人拐卖到中国充当性奴被捕
  • 日本隐岐岛海岸大量深海鱼浮出 岛民忧大震将至
  • 中东地区动荡局势至少造成550亿美元的经济损失
  • 福布斯发布2011全球最具价值的体育品牌
  • 诺贝尔经济学奖今日揭晓：美国学者呼声最高
    • 　联系我们　|　加入我们　|　广告业务　|　《财经》奖学金　|　环境公益中心　|　《财经》会议　|　关于我们　|　友情链接　|　sitemap
    有意与本刊合作者，有关合作事宜请与《财经网》联系。未经《财经网》书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
    [京ICP证090027号]　增值电信业务经营许可证[B2-20040250]　广告经营许可证[京海工商广字第0407号]　京公网安备110105005607号
    Copyright 《财经网》 All Rights Reserved 版权所有 复制必究