保罗现年75岁，来自得克萨斯州，曾在1988年和2008年两度参选总统但均告失败

北京八大类消费支出全面增长 新华社 [2011年05月14日]

今年1至4月，北京市被调查的5000户城镇居民人均可支配收入为11049元，同比增长9.7%；人均消费性支出为7127元，同比增长10.5%