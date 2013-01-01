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即时要闻
空客母公司一季度销售额99亿欧元 增10%
[2011年05月14日]
欧洲航空防务和航天集团13日发布公报，2011年第一季度集团销售额增加10%，达到99亿欧元（约合140亿美元），预计今年全年销售额将超过上年
山东蔬菜价格连续9周下跌
[2011年05月14日]
内蒙古将加快煤炭企业兼并重组
[2011年05月14日]
凡是重组后新形成的企业，必须实现资源、资本、生产、安全、经营、组织等方面的高度统一
前4个月闽台贸易总额达36.8亿美元
[2011年05月14日]
芝加哥农产品期价13日涨跌互现
[2011年05月14日]
伦敦金属交易所基本金属期货价格13日小幅走高
[2011年05月14日]
纽约股市三大股指13日全线下跌
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纽约市场金价跌破1500美元关口
[2011年05月14日]
国际油价13日小幅上涨
[2011年05月14日]
纽约汇市13日美元对主要货币上涨
[2011年05月14日]
伦敦股市13日下跌
[2011年05月14日]
湖南570万亩农田受旱
[2011年05月13日]
轻工业“十二五”七大发展目标提出
[2011年05月13日]
日本滨冈核电站开始实施停运
[2011年05月13日]
中欧举行第二轮高级别战略对话
[2011年05月13日]
港股升0.88%收报23376点
[2011年05月13日]
德国经济一季度强劲增长1.5%
[2011年05月13日]
创业板指略涨0.03%
[2011年05月13日]
日本2010财年多数汽车公司盈利
[2011年05月13日]
国内现货金全线上涨
[2011年05月13日]
上海期金止跌回升
[2011年05月13日]
大宗商品全线上涨
[2011年05月13日]
银行业总资产突破100万亿元
[2011年05月13日]
中小板指缩量升0.39%
[2011年05月13日]
沪深股市探底回升
[2011年05月13日]
中国银联与中国平安签署战略合作协议
[2011年05月13日]
一季度商业银行不良贷款率与去年末持平
[2011年05月13日]
蒙古国成立国家开发银行助推经济腾飞
[2011年05月13日]
纽交所同一天迎来两家中国上市公司
[2011年05月13日]
农行300亿元次级债“引弓待发”
[2011年05月13日]
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温家宝：中国和伊朗的石油贸易应受保护
2011年中国逾200位企业家落马
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