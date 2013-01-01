欧洲航空防务和航天集团13日发布公报，2011年第一季度集团销售额增加10%，达到99亿欧元（约合140亿美元），预计今年全年销售额将超过上年

凡是重组后新形成的企业，必须实现资源、资本、生产、安全、经营、组织等方面的高度统一