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即时要闻
台北股市下跌27点  
[2011年05月13日]
日经股指下跌0.70%  
[2011年05月13日]
沈阳批捕“毒海参”案嫌疑人  
[2011年05月13日]
巴基斯坦自杀式袭击致70多人死亡  
[2011年05月13日]
南海海域16日起开始伏季休渔  
[2011年05月13日]
北约轰炸阿齐齐亚兵营造成3人死亡  
[2011年05月13日]
“平深恋”获证监会有条件通过  
[2011年05月13日]
巴基斯坦自杀式袭击致至少50人死亡  
[2011年05月13日]
日经股指早盘下跌0.24%  
[2011年05月13日]
北极理事会签署成立以来首个正式协议  
[2011年05月13日]
美学者认为中国退耕还林项目收效显著  
[2011年05月13日]
埃及向IMF申贷以部分满足巨额资金需求  
[2011年05月13日]
北约否认轰炸朝鲜驻利比亚大使馆  
[2011年05月13日]
智利央行再度加息抑通胀  
[2011年05月13日]
纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2011年05月13日]
大宗商品价格反弹助推纽约股市上涨  
[2011年05月13日]
美元走软提振纽约金价12日小幅回升  
[2011年05月13日]
国际油价12日小幅反弹  
[2011年05月13日]
伯南克称将美国公共债务问题“政治化”是危险做法  
[2011年05月13日]
纽约逮捕两名策划恐怖袭击的嫌疑人  
[2011年05月13日]
IMF称欧洲应努力改善财政状况  
[2011年05月13日]
奥巴马寻求延长联邦调查局局长任期  
[2011年05月13日]
罗马尼亚欢迎土库曼斯坦加入欧盟能源计划  
[2011年05月13日]
北约计划长期驻扎阿富汗  
[2011年05月13日]
印度总理承诺5亿美元援助阿富汗重建  
[2011年05月13日]
中国将建进口消费品质量安全通报机制  
[2011年05月13日]
日本福岛核电站放射物继续扩散   
[2011年05月13日]
欧洲央行预计数月欧元区通胀率将继续上升  
[2011年05月13日]
美国4月份批发物价上涨0.8%  
[2011年05月13日]
伊拉克议会批准三名副总统  
[2011年05月13日]
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