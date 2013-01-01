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即时要闻
比利时主要政党组阁谈判再度搁浅
[2011年05月13日]
“2011·1·14”特大系列拐卖儿童案成功告破
新华社
[2011年05月12日]
5月11日14时，在公安部统一指挥下，福建、云南两省警方同时开展集中抓捕和解救行动，共抓获拐卖儿童犯罪嫌疑人40名，查明被拐儿童22名
汶川地震灾区为地震遇难者举行三周年公祭活动
[2011年05月12日]
4月下旬以来猪肉价格涨速有所加快
[2011年05月12日]
三年期央票重启或降低存准上调频率
[2011年05月12日]
港股跌0.94%收报23074点
[2011年05月12日]
国土部严禁利用农村集体土地兴建公租房
[2011年05月12日]
山西淘汰煤炭落后产能2亿多吨
[2011年05月12日]
东电：福岛第一核电站1号机组水位极低
[2011年05月12日]
中央公务用车问题专项治理工作启动
[2011年05月12日]
国内现货金银全线大幅下挫
[2011年05月12日]
谷歌推出“铬操作系统”笔记本电脑
[2011年05月12日]
韩国首尔发生两起疑似自制炸弹爆炸事件
[2011年05月12日]
北京警方公布故宫展品被窃案嫌疑人作案过程
[2011年05月12日]
大宗商品近全线下跌
[2011年05月12日]
上海期金全线回调收跌
[2011年05月12日]
沪深股市双双跌逾1%
[2011年05月12日]
创业板指下挫2.22%
[2011年05月12日]
中小板指跌1.55%
[2011年05月12日]
印度3月份工业生产指数增长7.3%
[2011年05月12日]
福建、云南警方联手破获系列拐卖儿童案
[2011年05月12日]
台北股市上涨13.28点
[2011年05月12日]
日经股指下跌1.5%
[2011年05月12日]
英报告显示中国高质量科研论文迅速增多
[2011年05月12日]
日经股指早盘下跌0.79%
[2011年05月12日]
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[2011年05月12日]
德国支持德拉吉出任下届欧洲央行行长
[2011年05月12日]
欧洲议会批准动物皮毛纺织品标签新规定
[2011年05月12日]
叙利亚成立大选法草案起草委员会
[2011年05月12日]
日本3月份经常项目顺差同比降34.3%
[2011年05月12日]
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