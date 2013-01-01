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即时要闻
伦敦基本金属期货价格11日普跌  
[2011年05月12日]
纽约股市三大股指全线下跌约1%  
[2011年05月12日]
美元对主要货币汇率全线上扬  
[2011年05月12日]
原油价格大跌拖累纽约金价止涨转跌  
[2011年05月12日]
国际油价11日大幅回落  
[2011年05月12日]
波兰外长访问利比亚班加西  
[2011年05月12日]
法塔赫和哈马斯将赴开罗商谈组建联合政府  
[2011年05月12日]
西班牙东南部发生地震至少5人死亡  
[2011年05月12日]
华尔街最大内幕交易案主谋被认定有罪  
[2011年05月12日]
马里和世界银行签署9000万美元援助协议  
[2011年05月12日]
欧佩克上调国际原油需求预测  
[2011年05月12日]
捷克副总理辞职再度引发政府危机  
[2011年05月12日]
马利基将与伊拉克各派讨论美军去留问题  
[2011年05月12日]
美国3月份外贸逆差升至近482亿美元  
[2011年05月12日]
湖南“湘西涉黑案第一案”一审宣判  
[2011年05月12日]
港股跌0.19%收报23509点  
[2011年05月11日]
丰田2010财年营业利润大增  
[2011年05月11日]
陕西挂牌督办10起环境违法问题  
[2011年05月11日]
国内现货金银延续上涨  
[2011年05月11日]
沪深股指双双收跌  
[2011年05月11日]
大宗商品展开盘整涨跌不一  
[2011年05月11日]
上海期金延续上涨  
[2011年05月11日]
创业板指微挫0.14%  
[2011年05月11日]
港交所首季纯利升10%  
[2011年05月11日]
中小板指略跌0.25%  
[2011年05月11日]
广西泥石流灾害死亡人数上升至19人  
[2011年05月11日]
台北股市微跌2.88点  
[2011年05月11日]
日经股指上涨0.46%   
[2011年05月11日]
加拿大财长看好未来中加贸易发展  
[2011年05月11日]
日本3月份干预汇市投入6925亿日元  
[2011年05月11日]
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