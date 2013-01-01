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即时要闻
新疆博斯腾湖发生翻船事故  
[2011年05月11日]
巴西今年粮食产量将创历史新高  
[2011年05月11日]
利比亚官员谴责北约空袭行动  
[2011年05月11日]
日经股指早盘上涨0.50%  
[2011年05月11日]
美国4月份进口价格指数连续第七个月上升  
[2011年05月11日]
越南前4个月外贸逆差49亿美元  
[2011年05月11日]
巴西本年度大豆产量预计创新高  
[2011年05月11日]
人民币对美元汇率连续三日改写新高纪录  
[2011年05月11日]
通用汽车计划在美追加投资20亿美元  
[2011年05月11日]
欧盟将决定是否对希腊展开新一轮救助  
[2011年05月11日]
阿根廷宣布发现大型油田  
[2011年05月11日]
日本4月底外汇储备再创历史新高  
[2011年05月11日]
印度与世界银行签署电子政务贷款协议  
[2011年05月11日]
伦敦基本金属期货价格10日普涨  
[2011年05月11日]
纽约股市因微软并购消息提振上涨  
[2011年05月11日]
纽约市场欧元对美元止跌反弹  
[2011年05月11日]
纽约金价连续第三个交易日上行  
[2011年05月11日]
国际油价10日继续反弹  
[2011年05月11日]
中国企业家获联合国“地球卫士奖”  
[2011年05月11日]
纽约将启用移动电话预警系统  
[2011年05月11日]
希腊八成民众对经济前景表示悲观  
[2011年05月11日]
希腊发行半年期国债  
[2011年05月11日]
经合组织3月失业率趋稳  
[2011年05月11日]
福岛核电站3号机组测出高浓度放射性物质  
[2011年05月11日]
潘基文呼吁各国重视防灾减灾  
[2011年05月11日]
广西全州泥石流死亡人数上升至14人  
[2011年05月11日]
风暴“艾利”菲律宾造成22人死亡  
[2011年05月11日]
联合国呼吁各国采取防灾减灾战略  
[2011年05月10日]
汶川地震灾后需重建学校完工96.9%  
[2011年05月10日]
日本福岛核电站警戒区居民首次临时返家  
[2011年05月10日]
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