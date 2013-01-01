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即时要闻
亚欧专家商讨世界粮食安全  
[2011年05月09日]
普锐斯2014年起全面换代为插电式混合动力车  
[2011年05月09日]
强热带风暴“艾利”侵袭菲律宾致死9人  
[2011年05月09日]
阿根廷希望协议化解中阿贸易摩擦  
[2011年05月09日]
9日人民币对美元汇率再创新高  
[2011年05月09日]
北约秘书长说单靠军事手段不能解决利比亚冲突  
[2011年05月09日]
巴林国王宣布将提前解除紧急状态  
[2011年05月09日]
王岐山、戴秉国抵美主持第三轮中美战略与经济对话  
[2011年05月09日]
快递业单月收入首次突破60亿元  
[2011年05月09日]
武装分子袭击叙利亚长途客车至少10人死亡  
[2011年05月09日]
潘基文对联合国官员在玻利维亚飞机失事中遇难表示悲痛  
[2011年05月09日]
美国一辆轻轨列车撞向站台40多人受伤  
[2011年05月09日]
北京大学组成大型代表团抵台参访  
[2011年05月09日]
澳门红十字会参与汶川地震灾区重建已基本完成  
[2011年05月09日]
湖南“电荒”形势严峻  
[2011年05月09日]
暴雨袭击桂林致多县区出现灾情  
[2011年05月09日]
东盟领导人承诺加强合作打击区内人口贩卖  
[2011年05月09日]
北京常住人口受教育程度全国领先  
[2011年05月09日]
北京人口分布严重失衡  
[2011年05月09日]
阿富汗坎大哈袭击事件死伤65人  
[2011年05月09日]
侨联将举办系列活动纪念辛亥革命100周年  
[2011年05月06日]
第10个综合配套改革试验区全面启动  
[2011年05月06日]
日本66家企业受地震灾害影响破产  
[2011年05月06日]
港股跌0.44%报23159点  
[2011年05月06日]
三峡和葛洲坝水利枢纽接受汛前“体检”  
[2011年05月06日]
墨西哥再次发生矿难致3人死亡  
[2011年05月06日]
印尼中部发生6.1级地震  
[2011年05月06日]
国内现货金银大幅下跌  
[2011年05月06日]
6日创业板指涨0.4%  
[2011年05月06日]
沪深股市再现“二八分化”  
[2011年05月06日]
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