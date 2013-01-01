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即时要闻
大宗商品集体跳水  
[2011年05月06日]
上海期金全线下挫  
[2011年05月06日]
6日中小板指升0.8%　  
[2011年05月06日]
京沪高铁下月开始运行试验  
[2011年05月06日]
法国驱逐14名利比亚外交官  
[2011年05月06日]
日本大地震导致各地温泉出现异常  
[2011年05月06日]
华中初现全年全区域性电力短缺  
[2011年05月06日]
“扫黄打非”办公室公布5起侵权盗版案件  
[2011年05月06日]
台北股市下跌0.45%  
[2011年05月06日]
中国与蒙古国签署双边本币互换协议  
[2011年05月06日]
日经股指大幅下跌1.45%  
[2011年05月06日]
山西：整合关闭矿井20日内将全部关闭  
[2011年05月06日]
巴基斯坦发生袭击事件造成至少8人死亡  
[2011年05月06日]
报告认为非洲经济发展仍面临巨大挑战  
[2011年05月06日]
黑龙江伊春林火全线扑灭  
[2011年05月06日]
美研究显示气候变暖影响全球粮食产能  
[2011年05月06日]
我国自主技术有望实现全风速发电  
[2011年05月06日]
第二届“中欧政党高层论坛”即将召开  
[2011年05月06日]
6日人民币对美元汇率中间价小幅回升  
[2011年05月06日]
可口可乐计划到2020年营收翻番  
[2011年05月06日]
葡萄牙政府宣布与IMF等达成救助方案  
[2011年05月06日]
日经股指早盘大幅下跌1.82%  
[2011年05月06日]
法国和巴基斯坦签订反恐合作协议  
[2011年05月06日]
伊春林火实现合围  
[2011年05月06日]
南非总统认为中非是平等互利的伙伴关系  
[2011年05月06日]
纽约汇市5日美元对主要货币上涨  
[2011年05月06日]
就业市场疲软 道指下跌超过1%  
[2011年05月06日]
纽约油价5日跌破每桶100美元  
[2011年05月06日]
纽约金价5日跌破1500美元关口  
[2011年05月06日]
伯南克强调注重整个金融体系宏观审慎监管  
[2011年05月06日]
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