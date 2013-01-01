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即时要闻
澳大利亚3月零售额环比下滑0.5%  
[2011年05月05日]
国务院批复将蓬莱市列为国家历史文化名城  
[2011年05月05日]
阿里山翻车事故仍有60人住院治疗  
[2011年05月05日]
商务部冀香港与内地加强服务外包合作  
[2011年05月05日]
香港援建四川震灾项目累计竣工39项  
[2011年05月05日]
阿里山事故罹难大陆游客公祭在嘉义举行  
[2011年05月05日]
伊拉克南部汽车炸弹袭击致13死15伤  
[2011年05月05日]
吉尔吉斯总统说中亚国家应加强反恐合作  
[2011年05月05日]
巴西举行港珠澳三地投资推介会  
[2011年05月05日]
通用汽车宣布召回逾15.4万辆克鲁兹  
[2011年05月05日]
房地美近两年来首次季度扭亏为盈  
[2011年05月05日]
西藏常住人口突破300万  
[2011年05月05日]
俄航天兵成功发射一颗通信卫星  
[2011年05月05日]
中国-非盟第四次战略对话举行  
[2011年05月05日]
纽约汇市美元对多数主要货币下跌  
[2011年05月05日]
纽约金价4日跌势加剧  
[2011年05月05日]
道琼斯指数创三周来最大单日下跌  
[2011年05月05日]
国际油价4日继续下跌  
[2011年05月05日]
统计局详解人均居住月支出统计方法  
[2011年05月05日]
中东北非移民潮迫使欧盟考虑边境管控  
[2011年05月05日]
世界经济论坛发布非洲竞争力报告  
[2011年05月05日]
白宫决定不公布本·拉丹尸体照片  
[2011年05月05日]
波兰和瑞典签署战略合作声明  
[2011年05月05日]
潘基文表示支持巴勒斯坦和解努力  
[2011年05月05日]
美商务部长说欢迎来自中国的直接投资  
[2011年05月05日]
北约强调需加强与巴基斯坦合作  
[2011年05月05日]
韩国-欧盟自贸协定在韩国国会获得批准  
[2011年05月05日]
北约秘书长支持向利比亚反对派提供资金  
[2011年05月05日]
巴勒斯坦各派庆祝正式签署和解协议  
[2011年05月05日]
上海碳减排平台开户数突破20万户  
[2011年05月04日]
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