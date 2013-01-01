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即时要闻
南水北调水源地丹江口水库出现罕见低水位  
[2011年05月04日]
“五一”重点零售企业销售额同比增长近二成  
[2011年05月04日]
港股跌1.35%报23315点  
[2011年05月04日]
大宗商品近全线下行  
[2011年05月04日]
白银继续大幅下挫  
[2011年05月04日]
前4月QDII业绩跑赢股基  
[2011年05月04日]
沪深股市放量下挫  
[2011年05月04日]
上海期金近全线下挫  
[2011年05月04日]
上海法院发出缓刑考验期“禁止令”  
[2011年05月04日]
重庆希尔顿股东彭治民被判无期  
[2011年05月04日]
中小板指下挫2.28%  
[2011年05月04日]
创业板指跌1.96%  
[2011年05月04日]
台北股市微涨0.01%  
[2011年05月04日]
对口援藏5年间投入资金近76亿元  
[2011年05月04日]
美国汽车三巨头4月销量同比大增  
[2011年05月04日]
朝方向英方送还飞行员遗骸  
[2011年05月04日]
中日韩财长探讨东亚区域合作议题  
[2011年05月04日]
3名日本人被朝鲜扣留  
[2011年05月04日]
联德公司成为大陆首家在台上柜的公司  
[2011年05月04日]
巴西贫富差距降低到历史最低水平  
[2011年05月04日]
中国向喀麦隆提供逾5亿美元贷款  
[2011年05月04日]
人民币兑美元汇率中间价继续回落  
[2011年05月04日]
IMF警告拉美存在经济过热风险  
[2011年05月04日]
葡萄牙与国际金融机构达成救援协议  
[2011年05月04日]
国际油价3日大跌2%以上  
[2011年05月04日]
公司业绩不佳导致纳指下跌0.78%  
[2011年05月04日]
多重利空致纽约金价下跌1.1%  
[2011年05月04日]
美元对主要货币汇率3日涨跌互现  
[2011年05月04日]
联合国预测本世纪末全球人口将突破100亿  
[2011年05月04日]
欧盟将于6月份展开核电站测试  
[2011年05月04日]
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