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即时要闻
巴格达发生汽车炸弹袭击至少9人死亡  
[2011年05月04日]
北约否认利比亚局势陷入僵持  
[2011年05月04日]
IMF发布2011撒哈拉以南非洲地区经济展望报告  
[2011年05月04日]
伊拉克高官提议成立地区安全组织  
[2011年05月04日]
哈马斯要求巴过渡政府总理出自加沙地带  
[2011年05月04日]
萨科齐重申对法国核电安全信心  
[2011年05月04日]
西班牙2004年攻击华商事件肇事者被判有罪  
[2011年05月04日]
经合成员国3月份通胀率再创新高  
[2011年05月04日]
罗马尼亚批准在罗南部部署美国反导系统  
[2011年05月04日]
日本从海底泥土中检测出高浓度放射物  
[2011年05月04日]
去年城镇私营和非私营年均工资2.1万元和3.7万元  
[2011年05月03日]
节后公开市场加力回笼  
[2011年05月03日]
港股跌0.37%报23633点  
[2011年05月03日]
3日上海期金价格延续盘整  
[2011年05月03日]
澳央行继续维持基准利率不变  
[2011年05月03日]
创业板指3日涨1.02%  
[2011年05月03日]
中小板指3日升1.16%  
[2011年05月03日]
五月A股“开门红”  
[2011年05月03日]
大宗商品陷入盘整  
[2011年05月03日]
香港对马尔代夫发出黄色外游警示  
[2011年05月03日]
台北股市下跌0.68%  
[2011年05月03日]
非制造业PMI指数连续两月回升  
[2011年05月03日]
山东蔬菜价格继续下跌  
[2011年05月03日]
工行一年国际结算量超一万亿美元  
[2011年05月03日]
4月期市成交量成交额环比下降皆逾两成  
[2011年05月03日]
阿富汗东南部空袭事件致死10人  
[2011年05月03日]
韩国警方搜查谷歌韩国办公室  
[2011年05月03日]
河南1600多万亩小麦受旱  
[2011年05月03日]
“五一”假期香港出入境旅客逾240万人次  
[2011年05月03日]
龙卷风袭击新西兰奥克兰  
[2011年05月03日]
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