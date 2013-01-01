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即时要闻
日经股指下跌1.17%  
[2011年04月26日]
京津冀区域人才合作推进工程启动  
[2011年04月26日]
华中电网电煤库存仅可用9天  
[2011年04月26日]
巴基斯坦西南部一客车遭袭16人死亡  
[2011年04月26日]
亚行说食品涨价可致亚洲新增6400万极贫人口  
[2011年04月26日]
日本要求紧急检查福岛核电站抢险人员健康  
[2011年04月26日]
联合国公布斯里兰卡武装冲突问责问题报告  
[2011年04月26日]
美国前总统卡特抵达平壤开始访朝  
[2011年04月26日]
日本车企产量下降将影响业绩  
[2011年04月26日]
人民币对美元汇率中间价继续回落  
[2011年04月26日]
三公司首发申请被否  
[2011年04月26日]
日经股指早盘下跌0.98%  
[2011年04月26日]
卫生部：加强食品案件查办  
[2011年04月26日]
纽约金价连续8个交易日上涨  
[2011年04月26日]
25日纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2011年04月26日]
财报数据忧喜参半纽约股市指数涨跌不一  
[2011年04月26日]
25日国际油价小幅回调  
[2011年04月26日]
美国2011年食品价格预计上涨3%-4%  
[2011年04月26日]
中电新能源发行5亿元人民币债券  
[2011年04月26日]
伊拉克将于明年初展开第四轮能源开发招标  
[2011年04月26日]
亚行报告称亚洲将在世界经济中发挥更大作用  
[2011年04月26日]
伊朗称再次遭到网络攻击  
[2011年04月26日]
阿尔及利亚反对外国势力在本地区存在  
[2011年04月26日]
阿塞拜疆反对武力解决伊朗核问题  
[2011年04月26日]
柬泰边境第4天武装冲突入夜后停息  
[2011年04月26日]
新疆40名先心病患儿赴京接受免费医治  
[2011年04月26日]
乍得举行总统选举  
[2011年04月26日]
巴基斯坦白沙瓦警察局爆炸致14人受伤  
[2011年04月26日]
意大利决定直接参与轰炸利比亚目标  
[2011年04月26日]
亚太地区主要股市25日涨跌互现  
[2011年04月25日]
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