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即时要闻
日本后半部分统一地方选举部分结果揭晓  
[2011年04月25日]
柬越两国签署近10亿美元投资协议  
[2011年04月25日]
上海市向台北市让渡花博会展园“海韵园”  
[2011年04月25日]
4月初以来面粉价格稳中有降  
[2011年04月25日]
阿富汗过去一月共有487人死于武装冲突  
[2011年04月25日]
也门政府军运兵车队遭“基地”袭击  
[2011年04月25日]
10名杰出维权律师荣获全国五一劳动奖章  
[2011年04月22日]
丰田汽车公布生产正常化时间表  
[2011年04月22日]
上海期金价格小幅回调展开盘整  
[2011年04月22日]
广东中山查获一家生产假红薯粉企业  
[2011年04月22日]
大宗商品延续盘整  
[2011年04月22日]
沪深股市缩量回调  
[2011年04月22日]
创业板指22日跌0.58%  
[2011年04月22日]
浙江血铅超标事件发生地分类整治环保隐患企业  
[2011年04月22日]
日本福岛设定计划疏散区  
[2011年04月22日]
中小板指下挫0.89%  
[2011年04月22日]
深圳部分出租车燃油附加费升至3元  
[2011年04月22日]
巴基斯坦安检站遭袭15名安全人员死亡  
[2011年04月22日]
柬泰各有3名士兵在边境地区武装冲突中死亡  
[2011年04月22日]
日经股指微跌0.04%  
[2011年04月22日]
台北股市小涨11点  
[2011年04月22日]
美无人机空袭巴部落地区造成20人死亡  
[2011年04月22日]
韩拒绝与朝讨论“归顺”朝鲜渔民送返问题  
[2011年04月22日]
东盟呼吁泰柬停止敌对行动  
[2011年04月22日]
日本震后80%食品及日用品涨价  
[2011年04月22日]
中国证券报与纳斯达克签署合作备忘录  
[2011年04月22日]
山东6市违规发放住房公积金个贷5433万元  
[2011年04月22日]
柬泰边境奥多棉吉地区发生武装冲突  
[2011年04月22日]
上合组织成员国总参谋长会议将在上海举行  
[2011年04月22日]
日经股指早盘下跌0.48%  
[2011年04月22日]
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