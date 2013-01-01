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即时要闻
俄AAR财团或将起诉英国石油公司  
[2011年04月22日]
人民币对美元汇率中间价升破6.52  
[2011年04月22日]
日本政府通过4万亿日元补充预算草案  
[2011年04月22日]
山东审计出单位住房公积金欠缴10.98亿元  
[2011年04月22日]
通用电气一季度利润同比上升58%  
[2011年04月22日]
国际财经快报  
[2011年04月22日]
纽约股市连续第三个交易日收涨  
[2011年04月22日]
21日纽约汇市美元对主要货币下跌  
[2011年04月22日]
国际油价21日小幅上涨  
[2011年04月22日]
美总统批准“捕食者”携带导弹在利比亚执行武装任务  
[2011年04月22日]
南非希望延长《京都议定书》有效期限  
[2011年04月22日]
也门总统同意海合会移交政权的调解方案  
[2011年04月22日]
卡拉奇发生炸弹爆炸致19人死亡  
[2011年04月22日]
伊朗外长称伊埃急于改善外交关系  
[2011年04月22日]
两名摄影记者在利比亚遇难  
[2011年04月22日]
韩国货轮遭海盗袭击后获救脱险  
[2011年04月22日]
叙利亚总统签署法案结束48年紧急状态  
[2011年04月22日]
九部门打击网络购物侵权假冒行为  
[2011年04月22日]
港股升1%收报24138点  
[2011年04月21日]
2010年软件著作权登记突破8万件  
[2011年04月21日]
国内现货金银延续涨势  
[2011年04月21日]
上海期金全线上涨  
[2011年04月21日]
去年共受理专利侵权纠纷案件1077件  
[2011年04月21日]
3月末中国原油库存环比增2%  
[2011年04月21日]
3月份进口航空煤油税后价格7780元/吨  
[2011年04月21日]
新疆兵团与招商局合作设立股权投资基金  
[2011年04月21日]
国新办发表《中国的对外援助》白皮书  
[2011年04月21日]
一季度中国消费者信心指数明显回升  
[2011年04月21日]
商务部终裁决定对进口非色散位移单模光纤征收反倾销税  
[2011年04月21日]
台北股市上涨144点  
[2011年04月21日]
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