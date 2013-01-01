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即时要闻
日经股指上涨0.82%  
[2011年04月21日]
阿富汗安全部队击毙65名塔利班人员  
[2011年04月21日]
公开市场再次周净投放  
[2011年04月21日]
日本汽车厂商海外工厂纷纷减产  
[2011年04月21日]
日本拟投公共资金支援东电赔偿  
[2011年04月21日]
一汽汽车金融公司获准筹建  
[2011年04月21日]
福岛核电站周围20公里设为“警戒区”  
[2011年04月21日]
香港学生内地就业呈上升趋势  
[2011年04月21日]
加拿大蒙特利尔华裔工人维权案胜诉  
[2011年04月21日]
我国包装工业年产值已达1.2万亿元  
[2011年04月21日]
日经股指早盘上涨0.58%  
[2011年04月21日]
南非3月份消费价格指数上升4.1%  
[2011年04月21日]
广西“民警枪击他人事件”开枪民警已被刑拘  
[2011年04月21日]
普京说俄政府不会干涉俄英石油公司合作  
[2011年04月21日]
巴西再次上调基准利率抵御通胀风险  
[2011年04月21日]
纽约油价20日上涨约3%  
[2011年04月21日]
纽约股市三大股指20日全线上扬  
[2011年04月21日]
纽约金价继续冲高  
[2011年04月21日]
20日纽约汇市美元对主要货币走低  
[2011年04月21日]
伦敦股市20日上涨  
[2011年04月21日]
纳斯达克集团一季度净利润增长70%  
[2011年04月21日]
世行报告指出改善基础设施有助减少城市暴力  
[2011年04月21日]
奥巴马支持英法等向利比亚派遣军事人员  
[2011年04月21日]
美国务卿提议向利比亚反对派提供非武器援助  
[2011年04月21日]
伊拉克称驻伊美军驻留期限不可能再延长  
[2011年04月21日]
美国宣布开始实施恐怖警戒新体系  
[2011年04月21日]
意大利派军官赴利比亚帮助反政府武装  
[2011年04月21日]
日一团体首次从母乳中检出放射性物质  
[2011年04月21日]
内地和香港就核电安全监管等开展技术交流  
[2011年04月21日]
普京说2012年前俄罗斯经济将完全复苏  新华社
[2011年04月20日]
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