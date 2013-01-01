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即时要闻
国内现货金银延续上涨  
[2011年04月14日]
我国外汇储备余额首破3万亿美元  
[2011年04月14日]
厦门无居民岛开发将以保护为先  
[2011年04月14日]
香港立法会通过预算案派发现金修订  
[2011年04月14日]
大宗商品近全线下挫  
[2011年04月14日]
上海期金延续盘整涨跌互现  
[2011年04月14日]
创业板指下调0.4%  
[2011年04月14日]
中小板指略跌0.28%  
[2011年04月14日]
韩国要求日本食品出具安全证明  
[2011年04月14日]
日经股指上涨0.13%  
[2011年04月14日]
新加坡金管局再度收紧货币政策  
[2011年04月14日]
本周净回笼资金830亿  
[2011年04月14日]
苏格兰旅游业紧盯中国市场  
[2011年04月14日]
秦皇岛抚宁山火仍在扑救  
[2011年04月14日]
利比亚指责卡塔尔向反政府武装提供导弹  
[2011年04月14日]
人民币对美元汇率继续创新高  
[2011年04月14日]
日经股指早盘下跌0.59%  
[2011年04月14日]
朝鲜证实一名美国公民在朝被扣留  
[2011年04月14日]
日本东北部海域发生里氏6.1级地震  
[2011年04月14日]
A股持仓账户数近7周首度回落  
[2011年04月14日]
三只新股15日登陆创业板  
[2011年04月14日]
国际新闻早报  
[2011年04月14日]
国际油价13日反弹  
[2011年04月14日]
13日纽约股市小幅上扬  
[2011年04月14日]
13日纽约汇市美元涨跌互现  
[2011年04月14日]
纽约金价企稳回升  
[2011年04月14日]
美联储称美不同行业普遍出现复苏势头  
[2011年04月14日]
奥巴马提出未来12年削减赤字4万亿美元目标  
[2011年04月14日]
俄总理说他和总统都可能参加明年总统选举  
[2011年04月14日]
伊朗准备与六国重启核谈判  
[2011年04月14日]
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