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即时要闻
明斯克地铁爆炸案告破  
[2011年04月14日]
IMF报告说全球金融系统依旧脆弱  
[2011年04月14日]
美国3月份商品零售额微增0.4%  
[2011年04月14日]
欧盟与秘鲁和哥伦比亚草签贸易协议  
[2011年04月14日]
新疆交通厅：库尔勒大桥塌陷缘于年久失修  
[2011年04月13日]
港股升0.66%报24135点  
[2011年04月13日]
日本月度经济报告下调景气基调  
[2011年04月13日]
第二轮中美人文交流高层磋商在华盛顿举行  
[2011年04月13日]
博鳌亚洲论坛2011年年会准备就绪  
[2011年04月13日]
中国与西班牙企业签署10亿欧元协议  
[2011年04月13日]
国内现货金银全线上扬  
[2011年04月13日]
大宗商品展开盘整  
[2011年04月13日]
上海期金陷入盘整涨跌不一  
[2011年04月13日]
创业板指劲升2.06%  
[2011年04月13日]
中小板指缩量上涨1.43%  
[2011年04月13日]
韩国央行上调韩国今年通胀预期  
[2011年04月13日]
河北抚宁林火面积已超过7000亩  
[2011年04月13日]
领导职务公务员未完成培训将延长试用期  
[2011年04月13日]
上证指数创下年内收盘最高点位  《财经》综合报道
[2011年04月13日]
曹德旺捐赠3亿股福耀玻璃股票给慈善基金会  
[2011年04月13日]
金砖国家举行首次经贸部长会议  
[2011年04月13日]
国开行对金砖国家贷款余额达380多亿美元  
[2011年04月13日]
东京股市日经股指上涨0.90%  
[2011年04月13日]
2月银行代客结售汇顺差为249亿美元  
[2011年04月13日]
日本3月份企业物价同比上升2%  
[2011年04月13日]
泰安“1·04”持枪杀人案二审宣判  
[2011年04月13日]
日经股指早盘微跌0.11%  
[2011年04月13日]
美能源部预测今明两年能源价格将攀升  
[2011年04月13日]
丰田宣布欧洲工厂临时停工数天  
[2011年04月13日]
人民币对美元汇率中间价升破6.54  
[2011年04月13日]
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