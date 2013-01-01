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即时要闻
韩国央行决定维持基准利率不变  
[2011年04月12日]
欧洲每年因氮污染损失或达2800亿英镑  
[2011年04月12日]
日本正式宣布将福岛核事故升为7级  
[2011年04月12日]
日经股指早盘下跌1.6%  
[2011年04月12日]
阿根廷不建议对中国制冷剂采取反倾销  
[2011年04月12日]
国际油价11日大幅回落  
[2011年04月12日]
伦敦金属期货价格多数上涨  
[2011年04月12日]
纽约股市三大股指11日涨跌不一  
[2011年04月12日]
纽约汇市11日美元对主要货币涨跌互现  
[2011年04月12日]
获利回吐打压纽约金价11日小幅回落  
[2011年04月12日]
日本千叶县东部海域发生里氏6.3级地震  
[2011年04月12日]
也门政府军击毙11名“基地”分子  
[2011年04月12日]
利反对派拒绝非盟停火路线图计划  
[2011年04月12日]
安理会决定紧急考虑设立索马里特别法庭  
[2011年04月12日]
白俄罗斯首都明斯克地铁爆炸已致11人死亡  
[2011年04月12日]
俄罗斯将向波兰移交卡廷事件所有档案  
[2011年04月12日]
IMF预计中国经济今明两年将分别增长9.6%和9.5%  
[2011年04月12日]
日本考虑将福岛核事故级别提升至最高级  
[2011年04月12日]
科特迪瓦前总理阵营证实前总统巴博被捕  
[2011年04月12日]
IMF预测世界经济“双速复苏”将延续  
[2011年04月12日]
伊拉克汽车炸弹袭击造成6死20伤  
[2011年04月12日]
日本东北部地区发生里氏7.0级地震  
[2011年04月11日]
港股跌0.38%报24303点  
[2011年04月11日]
第十五届台交会闭幕  
[2011年04月11日]
韩国要求朝鲜收回取消金刚山垄断经营权决定  
[2011年04月11日]
11日创业板指下挫1.6%  
[2011年04月11日]
11日中小板指跌1.12%  
[2011年04月11日]
现货白银涨势强劲  
[2011年04月11日]
德国巴斯夫80亿元石化项目重庆开工  
[2011年04月11日]
棉花领涨大宗商品  
[2011年04月11日]
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