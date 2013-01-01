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即时要闻
上海期金弱势上行  
[2011年04月11日]
马英九：持续改善两岸关系增加互动  
[2011年04月11日]
菅直人感谢世界各国向日本提供援助  
[2011年04月11日]
印度2月份工业生产指数增长3.6%  
[2011年04月11日]
胡祖六：中国金融业应加强监管同时鼓励创新  
[2011年04月11日]
台北股市下跌14点  
[2011年04月11日]
财政部规范物联网发展专项资金管理  
[2011年04月11日]
东京股市日经股指下跌0.50%  
[2011年04月11日]
世行呼吁加强减贫工作全球合作  
[2011年04月11日]
利比亚总人民大会宣布宪法草案准备就绪  
[2011年04月11日]
人民币对美元汇率中间价继续上行  
[2011年04月11日]
六年首现季度贸易逆差发出积极信号  
[2011年04月11日]
纽交所拒绝纳斯达克与洲际交易所的并购报价  
[2011年04月11日]
交通银行获准在美设立第二家分行  
[2011年04月11日]
一季度国产汽车销量近500万辆  
[2011年04月11日]
一季度我国进出口增长近三成  
[2011年04月11日]
欧盟财长认为欧洲经济形势不容乐观  
[2011年04月11日]
卡扎菲接受非盟停火路线图计划  
[2011年04月11日]
海合会公布化解也门危机方案  
[2011年04月11日]
北约炸毁利比亚政府军25辆坦克  
[2011年04月11日]
阿盟要求安理会在加沙地带设立禁飞区  
[2011年04月11日]
叙利亚军队遭伏击30多人死伤  
[2011年04月11日]
伊朗驱逐三名科威特外交官  
[2011年04月11日]
国务院新闻办发表2010年美国人权纪录  
[2011年04月11日]
冰岛全民公决再度拒绝为银行家过失埋单  
[2011年04月11日]
平凉牛奶中毒事件确认为特大投毒案件  
[2011年04月11日]
2011年亚洲天然气峰会将于4月12日至13日在北京举行  
[2011年04月08日]
2011年非常规油气大会4月14日-15日于北京举行  
[2011年04月08日]
欧盟近期将与葡萄牙磋商全面救助方案  
[2011年04月08日]
专家：大气环流不会加剧核泄漏对我国影响  
[2011年04月08日]
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