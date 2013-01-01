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即时要闻
以色列战机轰炸加沙地带多处目标  
[2011年04月07日]
伦敦金属期货价格普涨  
[2011年04月07日]
纽约股市小幅上涨  
[2011年04月07日]
6日纽约汇市美元对主要货币下跌  
[2011年04月07日]
国际油价6日再创新高  
[2011年04月07日]
南非呼吁多国部队立即停止对利比亚的空袭  
[2011年04月07日]
日本观测到附近海底地壳大变动  
[2011年04月07日]
东电称福岛核电站3号反应堆燃料棒损坏25%  
[2011年04月07日]
卫生部：京津豫产菠菜被检出微量碘-131  
[2011年04月07日]
法国要求日本处理放射性污水加大透明度  
[2011年04月07日]
亚行预测印度本财年经济增长放缓至8.2%  
[2011年04月07日]
俄一炮兵基地仓库爆炸造成4人死亡  
[2011年04月07日]
去年我国城镇新安排32.4万残疾人就业  
[2011年04月06日]
08年记账式(四期)国债12日起终止上市  
[2011年04月06日]
港股升0.56%报24285点  
[2011年04月06日]
大宗商品继续上扬  
[2011年04月06日]
国内黄金、白银价格创出历史新高  
[2011年04月06日]
国务院通报吉林贵州两起煤矿瓦斯事故  
[2011年04月06日]
多家航空公司上调港澳航线燃油附加费  
[2011年04月06日]
LG化学建成全球最大汽车用蓄电池工厂  
[2011年04月06日]
6日创业板指下挫2.05%  
[2011年04月06日]
日本确定3万亿日元补充预算草案  
[2011年04月06日]
焦炭期货采用“仓库+厂库”设置交割地  
[2011年04月06日]
一季度家电下乡销售额857.8亿元  
[2011年04月06日]
东京股市日经股指下跌0.32%  
[2011年04月06日]
亚行预测中国经济2011年增长9.6%  
[2011年04月06日]
印度暂停进口日本食品  
[2011年04月06日]
美证交会推出新系统以防股市剧烈波动  
[2011年04月06日]
在菲南部遭绑架的12名人质获释  
[2011年04月06日]
伦敦基本金属期货价格普涨  
[2011年04月06日]
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