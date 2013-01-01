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即时要闻
纽约股市三大股指平盘报收  
[2011年04月06日]
国际金价再创历史新高  
[2011年04月06日]
5日纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2011年04月06日]
纽约油价5日微幅下跌  
[2011年04月06日]
意大利和非盟呼吁利比亚尽快实现停火  
[2011年04月06日]
美国总统与国会未就预算案达成协议  
[2011年04月06日]
美联储称将密切关注通胀水平和通胀预期  
[2011年04月06日]
奔驰将在美国召回约13.6万辆SUV  
[2011年04月06日]
美国会投票修正医改法案  
[2011年04月06日]
IMF称新兴市场经济应据国情应对资本流入  
[2011年04月06日]
卡扎菲部队与反对派在利东部激烈交火  
[2011年04月06日]
东京电力公司将启动初步赔偿事宜  
[2011年04月06日]
日本设定水产品放射性碘活度标准  
[2011年04月06日]
印尼发生里氏5.6级地震  
[2011年04月06日]
阿富汗反美游行引发冲突造成8人死亡  
[2011年04月02日]
殡葬行业首次发布服务标准  
[2011年04月02日]
已有11个省份出台惠民殡葬政策  
[2011年04月02日]
欧元汇率或已高估  
[2011年04月02日]
偏股型基金持续减仓  
[2011年04月02日]
上海90%国资五年内将实现整体上市  
[2011年04月02日]
发改委部署电煤价格专项检查  
[2011年04月02日]
多空分歧 A股上演纠结行情  
[2011年04月02日]
资金面持续宽松拉动债市再现攀升格局  
[2011年04月02日]
2月份我国新增外汇占款2145亿元  
[2011年04月02日]
人民币中长期升值预期仍较强烈  
[2011年04月02日]
全国各出入境已发现放射性超标10起  
[2011年04月02日]
阿富汗首都发生针对国民军的袭击  
[2011年04月02日]
乳制品企业重新审核近半数未过关  
[2011年04月02日]
科特迪瓦内战已到关键时刻  
[2011年04月02日]
内蒙古取消37家乳制品企业生产资格  
[2011年04月02日]
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