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即时要闻
美国玉米供应大幅收紧刺激玉米期价暴涨  
[2011年04月02日]
美国汽车巨头3月及首季销量均明显增长  
[2011年04月02日]
股市震荡令基金本周净值整体下跌  
[2011年04月02日]
天野之弥说日本核事故情况依然严峻  
[2011年04月02日]
安理会强烈谴责联合国驻阿富汗援助团遇袭事件  
[2011年04月02日]
南非谴责西方国家在利比亚过度使用武力  
[2011年04月02日]
北约接管首日空袭利比亚74次  
[2011年04月02日]
纽约汇市美元对主要货币汇率涨跌不一  
[2011年04月02日]
经济数据利好推动纽约股市全线上涨  
[2011年04月02日]
美联储收紧货币政策预期打压纽约金价  
[2011年04月02日]
阿富汗抗议活动致8名联合国人员死亡  
[2011年04月02日]
希腊附近海域发生里氏6级地震  
[2011年04月02日]
美国3月失业率降至8.8%  
[2011年04月02日]
日本大地震已确认11734人遇难  
[2011年04月02日]
前两月共收缴非法出版物逾1000万件  
[2011年04月02日]
珠江禁渔期制度启动实施  新华社
[2011年04月01日]
港股升1.17%收报23802点  
[2011年04月01日]
盈江地震灾区恢复重建正式全面启动  
[2011年04月01日]
1日上海期金价格近全线延涨  
[2011年04月01日]
韩国3月出口规模再创历史新高  
[2011年04月01日]
中国第27次南极科学考察队凯旋  
[2011年04月01日]
大连长兴岛发生大面积山火  
[2011年04月01日]
大陆QDII赴台投资已近2亿美元  
[2011年04月01日]
1日中小板指涨0.92%  
[2011年04月01日]
大宗商品延续弱势盘整  
[2011年04月01日]
创业板指1日缩量上升0.67%  
[2011年04月01日]
3月PMI为53.4%环比升1.2%  
[2011年04月01日]
松原国土局原局长受贿千万判无期  
[2011年04月01日]
舟曲白龙江堰塞河道堤防建设即将完成  
[2011年04月01日]
东京股市日经股指下跌0.48%  
[2011年04月01日]
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