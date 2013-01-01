设为首页
|
加入收藏
|
首页
新闻
评论
副刊
杂志
会议
我的财经
订阅中心
English
金融
|
公司
|
政经
|
海外
社评
|
述评/对话
|
专栏作家
|
部委对话
|
观点评述
随笔
|
手记
|
荐书/书评
|
逝者
|
人文
|
体坛
|
视觉瞬间
|
周末版
《财经》
|
《财经》年刊
|
《金融实务》
|
《LENS.视觉》
|
《奥运特刊》
财经网首页
>
新闻
>
即时要闻
即时要闻
统计局原总经济师：IMF无权对人民币施压
《财经》综合报道
[2011年07月25日]
统计局原总经济师姚景源表示，汇率是一个国家的主权，国际货币基金组织要求人民币升值是没有道理的。
监管意见分歧 融资平台资产证券化遇阻
《财经》综合报道
[2011年07月25日]
北京金融资产交易所与银行间交易商协会合作试图实现地方融资平台资产证券化或因监管部门意见不统一而遭遇阻碍。
三家创业板公司涉“动车事故”报道申请特停
[2011年07月25日]
东京股市日经股指早盘下跌0.63%
[2011年07月25日]
6月份我国银行代客结售汇顺差430亿美元
[2011年07月25日]
国家外汇管理局25日发布统计数据显示，今年6月，银行代客结汇为1436亿美元，银行代客售汇为1005亿美元，银行代客结售汇顺差为430亿美元。
三家创业板公司涉“动车事故”报道申请特停
[2011年07月25日]
深交所7月25日早间发布公告，佳讯飞鸿、世纪瑞尔、特锐德三家创业板上市公司于25日开市起临时停牌。
部属央企交红利二次扩围 民航总局位列其中
《财经》综合报道
[2011年07月25日]
下月起，财政部将就国有资本经营预算“扩围”展开第二轮谈判，将向民航总局和中科院等部委的下属企业收取红利。
株洲旗滨、舜天船舶、捷顺科技25日起招股
[2011年07月25日]
华能集团将投资60亿元建“疆电东送”支撑电源
[2011年07月25日]
人民币市场汇价（7月25日）
[2011年07月25日]
中国外汇交易中心25日受权公布一系列人民币市场汇价。
深交所25日起发布中小板基础市场指数
[2011年07月25日]
中小板基础市场指数采取市值覆盖率的方法编制，选择中小企业板市场市值最大的前85%的股票组成样本股。
美西雅图地区再度发生枪击案致7人受伤
[2011年07月25日]
芝加哥一夜发生14起枪击案致4死13伤
[2011年07月25日]
挪威再次发生枪击案
[2011年07月25日]
“十一五”水利援藏资金近70亿元
[2011年07月25日]
美财长盖特纳称美国债务违约“不堪设想”
[2011年07月25日]
天津构筑多层次住房保障网
[2011年07月22日]
宁夏：枸杞交易进入旺季 价格同比小幅上涨
[2011年07月22日]
上半年社会物流总额增长13.7% 达74.7万亿元 后市增长乏力
[2011年07月22日]
国内首次高端白酒网络交易在京启动
[2011年07月22日]
南方电网确定电动汽车能源供应“换电为主”技术路线
[2011年07月22日]
纽约股市三大股指全线上扬
[2011年07月22日]
纽约油价21日上涨
[2011年07月22日]
纽约金价连续第三个交易日回调
[2011年07月22日]
泰国3名红衫军核心领导人议员资格获确认
[2011年07月22日]
美联储主席称建成新金融监管体系仍需时日
[2011年07月22日]
《李鹏论三峡工程》出版发行
[2011年07月22日]
中国气象局公布“三公经费”财政拨款情况
[2011年07月21日]
2010年全国气象部门“三公经费”财政拨款支出数为22738.55万元。其中，因公出国（境）费1838.28万元，公务用车购置及运行费16940.73万元，公务接待费3959.54万元。
安徽探明一巨型钼矿 潜在价值逾6000亿元
[2011年07月21日]
安徽省在金寨县沙坪沟探明一处世界级的巨型钼矿，钼金属总储量达到220万吨以上，潜在经济价值超过6000亿元。
工信部称要理性看待和适应稀土价格上涨
[2011年07月21日]
工信部总工程师朱宏任21日说，稀土价格的上涨是稀土价值本身的回归。
首页
上一页
下一页
末页
Go
编辑推荐
热点文章
最新点评
朝鲜经济出了什么问题？
谁偷了经济数据
社评：周边外交仍大有可为
日本经济有限阵痛
双汇“瘦肉精”风波
1
全新斯柯达Superb假想图 舍弃双开启行李厢
娌瑰搧鍗囩骇鈥滈浘闇锯
华尔街重塑迷思
广告是艺术，也是科学
竞合：颠覆传统竞争思维
中国无偿援日两万吨最高油品标准汽柴油
你不是领导者的十个理由
适当“停工”，事半功倍
如何联系《哈佛商业评论》中文版（HBRC）
宝洁如何将并购所得化为核心竞争力
警惕企业创新的四大杀手
专题报道
中国多地出现电荒
博鳌亚洲论坛
中东起火 油价动荡
日本发生九级特大地震
北京打响人口调控战
金融资本
刘明康：防范影子银行风险传递 引导民间借贷阳光化
银监会主席刘明康在CEO组织峰会上讲话（全文）
央行周四将发行3个月及3年期央票共210亿元
投中集团：多家A股工程机械企业拟赴港上市
海通证券拟月底前递交上市申请 最多集资117亿
公司产业
文化大赏“印象武隆”4月公演
工信部：正在制定移动智能终端管理办法
今冬主要天然气生产商计划供气增长两成
温家宝：中国将坚持创新驱动
“限娱令”短期将影响收视率
政治经济
统计局：2月京沪房价 现调控以来首次同比下降
外交部发言人办公室就王立军事件答问
温家宝：中国和伊朗的石油贸易应受保护
2011年中国逾200位企业家落马
温州官方：动车事故纪念币非贵金属 旨在表彰
海外新闻
越南6人因涉嫌将21人拐卖到中国充当性奴被捕
日本隐岐岛海岸大量深海鱼浮出 岛民忧大震将至
中东地区动荡局势至少造成550亿美元的经济损失
福布斯发布2011全球最具价值的体育品牌
诺贝尔经济学奖今日揭晓：美国学者呼声最高
联系我们
|
加入我们
|
广告业务
|
《财经》奖学金
|
环境公益中心
|
《财经》会议
|
关于我们
|
友情链接
|
sitemap
有意与本刊合作者，有关合作事宜请与《财经网》联系。未经《财经网》书面授权，请勿转载或建立镜像，否则即为侵权。
[
京ICP证090027号
] 增值电信业务经营许可证[
B2-20040250
] 广告经营许可证
[京海工商广字第0407号]
京公网安备110105005607号
Copyright 《财经网》 All Rights Reserved 版权所有 复制必究