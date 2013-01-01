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即时要闻
我国已占全球空客公务机市场的25%  
[2011年03月30日]
港股29日跌0.03%收报23060点  
[2011年03月30日]
台北股市29日上涨0.5%  
[2011年03月30日]
高检要求速查食品安全和有关职务犯罪  
[2011年03月29日]
宁夏原副主席李堂堂受贿案一审开庭  
[2011年03月29日]
又有一名中国公民在海啸中遇难  
[2011年03月29日]
2011年春季糖酒会成交总额逾197亿元  
[2011年03月29日]
创业板指29日跌3.14%  
[2011年03月29日]
一年期央票发行近千亿元  
[2011年03月29日]
29日上海期金价格继续走低  
[2011年03月29日]
大宗商品弱势盘整  
[2011年03月29日]
兴业银行大力收购联华国际信托股权  
[2011年03月29日]
东京股市日经股指下跌0.21%  
[2011年03月29日]
中国国民党青工总会拜谒中山陵  
[2011年03月29日]
中国构建节能减排标准化技术联盟  
[2011年03月29日]
华中电网电煤库存呈快速下降势头  
[2011年03月29日]
香港天文台录得微量放射性碘  
[2011年03月29日]
美洲银行官员期待中国更多参与拉美投资  
[2011年03月29日]
核辐射忧虑使韩国水产销售遇冷  
[2011年03月29日]
2011年硕士研究生复试分数线划定  
[2011年03月29日]
日本试行“对口支援”方法支援地震灾区  
[2011年03月29日]
日本2月份失业率下降  
[2011年03月29日]
奥巴马说利比亚不能重蹈伊拉克覆辙  
[2011年03月29日]
韩国2月经常项目收支顺差11.8亿美元  
[2011年03月29日]
利比亚问题国际会议即将召开  
[2011年03月29日]
法国去年吸引外资项目数量增加22%  
[2011年03月29日]
2011年记账式附息（九期）国债30日上市交易  
[2011年03月29日]
法国天然气价格将从4月起平均上涨5.2%   
[2011年03月29日]
人民币市场汇价（3月29日）  
[2011年03月29日]
法美英德四国元首召开视频会讨论利比亚局势  
[2011年03月29日]
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