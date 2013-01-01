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[2011年03月25日]
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[2011年03月25日]
利比亚首都的黎波里东郊再次遭到空袭
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北京把来京务工者子女义务教育纳入保障范围
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各地方今年10月底前须实现机关软件正版化
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纽约金价24日冲高回落
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24日纽约汇市美元对主要货币涨跌互现
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[2011年03月25日]
伦敦股市股指24日上涨1.47%
[2011年03月25日]
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[2011年03月25日]
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英国政府资助万名首次购房者买房
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铅期货在上期所上市交易 首日涨逾3%
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默克尔重申欧元稳定重要性
[2011年03月25日]
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