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即时要闻
利比亚称近100名平民在西方联军空袭中丧生  
[2011年03月25日]
北约决定在利比亚设立禁飞区  
[2011年03月25日]
美国希望周末移交利比亚军事行动指挥权  
[2011年03月25日]
潘基文呼吁国际社会全力避免利比亚平民伤亡  
[2011年03月25日]
俄美总统就利比亚局势通电话  
[2011年03月25日]
土耳其议会批准参与北约对利比亚武器禁运  
[2011年03月25日]
法空军炸毁一架利比亚军机  
[2011年03月25日]
2011年度注会考试3月25日开始报名  新华社
[2011年03月25日]
利比亚首都的黎波里东郊再次遭到空袭  
[2011年03月25日]
北京把来京务工者子女义务教育纳入保障范围  
[2011年03月25日]
各地方今年10月底前须实现机关软件正版化  
[2011年03月25日]
欧盟峰会通过债务危机全面应对方案  
[2011年03月25日]
俄罗斯国际储备达到5000亿美元  
[2011年03月25日]
美联储主席伯南克将定期举行新闻发布会  
[2011年03月25日]
人民币市场汇价（3月25日）  
[2011年03月25日]
芝加哥农产品期价24日全线反弹  
[2011年03月25日]
24日伦敦金属交易所基本金属期货价普涨  
[2011年03月25日]
沪深证券交易所公布清明节休市安排  
[2011年03月25日]
基金三月份派现近百亿元  
[2011年03月25日]
纽约油价24日小幅回落  
[2011年03月25日]
纽约金价24日冲高回落  
[2011年03月25日]
24日纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2011年03月25日]
纽约股市24日继续上涨  
[2011年03月25日]
伦敦股市股指24日上涨1.47%  
[2011年03月25日]
美国2010年家庭失业情况恶化  
[2011年03月25日]
IMF将重新审视风险评估  
[2011年03月25日]
欧洲工会组织不满应对债务危机改革方案  
[2011年03月25日]
英国政府资助万名首次购房者买房  
[2011年03月25日]
铅期货在上期所上市交易　首日涨逾3%  
[2011年03月25日]
默克尔重申欧元稳定重要性  
[2011年03月25日]
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