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即时要闻
纽约汇市23日美元对主要货币汇率上涨  
[2011年03月24日]
纽约市场油价23日创两年半新高  
[2011年03月24日]
纽约股市23日低开高走  
[2011年03月24日]
纽约金价23日再涨10.4美元   
[2011年03月24日]
伦敦股市23日上涨  
[2011年03月24日]
埃及股市恢复交易首日大跌8.9%   
[2011年03月24日]
迪拜世界集团就债务重组与债权人签订最终协议  
[2011年03月24日]
李稻葵：中国改革开放步入新时期  
[2011年03月24日]
易纲：中国内地全年通胀率会控制在4%左右  
[2011年03月24日]
林毅夫：中国有潜力未来20年保持年均8%增速  
[2011年03月24日]
全国已发现“小金库”超5万个　涉额200亿元  
[2011年03月24日]
亚太地区主要股市24日涨跌不一  
[2011年03月24日]
日本大地震损失可能高达25万亿日元  
[2011年03月24日]
港股跌0.14% 收报22825点  
[2011年03月23日]
国内现货金银23日展开盘整涨跌不一  
[2011年03月23日]
锌领涨钢材反弹　大宗商品23日近全线上涨  
[2011年03月23日]
中国人寿：目前暂无再融资计划  
[2011年03月23日]
上海期金23日近全线回调收跌  
[2011年03月23日]
东京股市日经股指跌破9500点  
[2011年03月23日]
商务部：上周蔬菜价格回落  
[2011年03月23日]
台北股市上涨37点  
[2011年03月23日]
康师傅“三级跳”奔“4”  
[2011年03月23日]
美国市政债券2011年年初以来销量大幅下降  
[2011年03月23日]
谁将主导利比亚战局？  
[2011年03月23日]
国际社会呼吁通过和平手段解决利比亚危机  
[2011年03月23日]
卡扎菲说利比亚绝不屈服于西方军事打击  
[2011年03月23日]
美军救回在利比亚坠机飞行员  
[2011年03月23日]
利比亚官方组织外国记者参观遭轰炸的海军厂房  
[2011年03月23日]
非盟反对在利比亚匆忙动武  
[2011年03月23日]
也门总统警告说任何军事政变都将导致内战  
[2011年03月23日]
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