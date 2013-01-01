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即时要闻
法“戴高乐”号航母首次参与打击利比亚任务  
[2011年03月23日]
北约决定对利比亚实施武器禁运  
[2011年03月23日]
利比亚东部出现难民潮  
[2011年03月23日]
一架美军战斗机在利比亚坠毁  
[2011年03月23日]
财政部：加强美术馆等场馆免费开放经费保障  
[2011年03月23日]
1-2月中央企业净利润同比增长30.2%   
[2011年03月23日]
美国暂停从日本受核辐射影响地区进口部分食品  
[2011年03月23日]
人民币市场汇价（3月23日）  
[2011年03月23日]
西班牙顺利发行20.5亿欧元债券  
[2011年03月23日]
22日伦敦金属交易所基本金属期货价格普涨  
[2011年03月23日]
芝加哥农产品期价小幅收高  
[2011年03月23日]
纽约金价连续5个交易日上涨  
[2011年03月23日]
22日纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2011年03月23日]
纽约股市22日小幅收低  
[2011年03月23日]
国际油价22日上涨  
[2011年03月23日]
美联航计划明年提供机舱Wi-Fi网络  
[2011年03月23日]
伦敦股市22日下跌  
[2011年03月23日]
丹麦将加入“欧元公约”  
[2011年03月23日]
中国去年在南美直接投资近300亿美元  
[2011年03月23日]
麦德龙集团将继续加大在华投资力度  
[2011年03月23日]
中国人寿2010年已赚保费逾3100亿元  
[2011年03月23日]
亚行行长黑田东彦：日本海啸对经济负面影响短暂  
[2011年03月23日]
中材集团组建装备集团　打造高端装备制造平台  
[2011年03月23日]
亚太地区主要股市22日多数上涨  
[2011年03月23日]
日本对农产品出货限制标准进行评估  
[2011年03月23日]
中国银联拓展台湾银联卡业务  
[2011年03月22日]
港股22日涨0.76%  
[2011年03月22日]
我国已有小额贷款公司逾2600家  
[2011年03月22日]
上海期金展开盘整涨跌不一  
[2011年03月22日]
国内现货金银22日近全线回调收跌  
[2011年03月22日]
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