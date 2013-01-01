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即时要闻
21日纽约汇市美元对主要货币涨跌互现  
[2011年03月22日]
纽约市场金价21日继续上扬  
[2011年03月22日]
国际油价21日上涨  
[2011年03月22日]
欧佩克周油价回落  
[2011年03月22日]
“十二五”中石油突出发展“天然气”  
[2011年03月22日]
张玉台：确定8%的经济增长目标有利于调结构  
[2011年03月22日]
证监会：将允许国家级高新区未上市公司进入场外市场交易  
[2011年03月22日]
香港贸发局：日本大地震将冲击全球电子业供应链  
[2011年03月22日]
香港2010年GDP增长6.8%  
[2011年03月22日]
亚太地区21日主要股市多数上涨  
[2011年03月21日]
港股持续反弹21日升1.73%   
[2011年03月21日]
日本地震海啸索赔金额预计高达12亿美元  
[2011年03月21日]
2月中国进口航空煤油税后价格7200元/吨  
[2011年03月21日]
21日国内现货金银价延续上涨  
[2011年03月21日]
21日上海期金价格延续升势近全线上行  
[2011年03月21日]
大宗商品21日展开盘整　油脂类全线上行  
[2011年03月21日]
台北股市21日上涨72点  
[2011年03月21日]
盖茨称反对扩大对利比亚军事行动  
[2011年03月21日]
美军出动隐形飞机轰炸利比亚  
[2011年03月21日]
利比亚武装部队宣布在利比亚全境立即停火  
[2011年03月21日]
也门总统下令解散政府  
[2011年03月21日]
美英认为对利比亚的军事行动初步取得成功  
[2011年03月21日]
利比亚政府开始向民众发放武器弹药  
[2011年03月21日]
法国“戴高乐”号航母启程前往利比亚  
[2011年03月21日]
阿尔及利亚总统称将进行全面改革  
[2011年03月21日]
新闻人物：利比亚革命领导人卡扎菲  
[2011年03月21日]
中方对多国部队向利比亚进行军事打击表示遗憾  
[2011年03月21日]
利比亚外交部称安理会第1973号决议失效  
[2011年03月21日]
今年以来利比亚局势大事记  
[2011年03月21日]
背景资料：北非国家利比亚  
[2011年03月21日]
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